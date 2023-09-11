Кулеба нахамил главе МИД Германии Бербок из-за отказа передать ВСУ Taurus

Глава немецкого министерства иностранных дел Анналена Бербок сообщила, что конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году. Об этом Бербок заявила в ходе совместной конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.