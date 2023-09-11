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Кулеба нахамил главе МИД Германии Бербок из-за отказа передать ВСУ Taurus

11 сентября 2023, 21:46
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил немецкой коллеге Анналене Бербок, которая сообщила об отказе Берлина передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщает газета Die Zeit.
«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», — сказал Кулеба.

Бербок объяснила решение не поставлять Taurus Украине опасениями Германии, что украинские войска будут наносить удары вглубь РФ. Она также подчеркнула, что сначала необходимо прояснить все вопросы.


Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с официальным визитом. Уточняется, что визит главы МИД ФРГ заранее анонсирован не был.

По прибытии она подчеркнула, что Украина может рассчитывать на дальнейшую помощь Германии в конфликте с Россией. Примечательно, что Бербок уже четвертый раз приезжает на Украину с начала проведения Россией специальной военной операции.

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В Берлине проведут конференцию по восстановлению Украины
Бербок: конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году
11 сентября 2023, 21:14

Фото: iStock/JARAMA

Глава немецкого министерства иностранных дел Анналена Бербок сообщила, что конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году. Об этом Бербок заявила в ходе совместной конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.
Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с официальным визитом. Уточняется, что визит главы МИД ФРГ заранее анонсирован не был. По прибытии она подчеркнула, что Украина может рассчитывать на дальнейшую помощь Германии в конфликте с Россией. Примечательно, что Бербок уже четвертый раз приезжает на Украину с начала проведения Россией специальной военной операции.

Ранее Бербок заявила, что в ФРГ не намерены передавать Киеву кассетные боеприпасы. Министр упомянула подписанное в Осло соглашение, которое запрещает применение этого типа боеприпасов, как особо опасного и смертоносного.

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Бывший американский морпех Берлетик заявил, что Россия легко уничтожит ракеты ATACMS
11 сентября 2023, 19:36

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы России с легкостью уничтожат американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США собираются передать Украине, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в интервью The New Atlas.
«Москва знакома с этим типом оружия. Более того, русские могут перехватить этот тип оружия — они перехватывали ракеты Himars, Storm Shadow, они перехватят и ATACMS», - прокомментировал ситуацию Берлетик.

Отмечается, что этот тип ракет, в теории, мог бы позволить киевскому режиму наносить удары вглубь России, однако, по словам, морпеха, ВС РФ готовы к этому и сумеют не допустить подлета ATACMS к российской территории.

Сегодня стало известно, что в районе населенного пункта Берислав российские силы уничтожили пункт управления беспилотниками.

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#всу
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Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии участникам спецоперации
11 сентября 2023, 19:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военные пенсионеры, которые призваны на службу в рамках мобилизации, совместно с основными выплатами будут получать денежную компенсацию, равную размеру их пенсий. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина на портале правовой информации.
По данным указа, речь идет о военнослужащих, которые до возвращения на службу по мобилизации, получали пенсию за выслугу лет. Действие указа также распространяется на лиц, которые заключили контракты о прохождении военной службы в период проведения специальной операции.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных. 

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Пушилин: ВСУ применили танки и БМП в Опытном, но понесли серьезные потери
11 сентября 2023, 18:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Врио губернатора ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытались наступать при помощи танков и БМП в районе поселка Опытное, но понесли серьезные потери. Об этом Пушилин написал в своем телеграм-канале.
По словам Пушилина, украинские войска пытаются улучшить свое положение, бои продолжаются. Врио губернатора ДНР подчеркнул, что на Краснолиманском и Марьинском направлениях существенных изменений нет. Серьезные признаки боевых действий на этих направлениях отсутствуют.

Пушилин добавил, что обстановка на Угледарском направлении остается под контролем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские военные признали успехи российских сил, несмотря на свою контрнаступательную операцию. Бойцы ВСУ также добавили, что на этом направлении российские силы добиваются «небольших тактических успехов».

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#сша
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#бпла
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#всу
#пушилин
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Киевский режим впервые атаковал Россию немецкими беспилотниками
ВСУ нанесли удар по Брянской области немецкими беспилотниками
11 сентября 2023, 16:05

Фото: iStock/Naypong

Вооруженные силы Украины впервые нанесли удар по территории России с помощью немецких беспилотников Vector, сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, вчера глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская сторона обстреляла село Зерново в Брянской области, частично разрушены два жилых дома. Он добавил, что из-за обстрела украинской стороной в населенном пункте нарушена электроподача. На месте ЧП уже приступили к работе сотрудники всех экстренных и оперативных служб региона.

По информации СМИ, ВСУ ударили по мирному селу дронами-трансформерами Vector от компании Quantum systems. 

Как отметили в Mash, эти БПЛА сделаны из армированного углеволоконного материала, что делает их более устойчивыми к различным погодным условиям. Вместе с этим они бесшумны и транслируют видео для оператора в формате HD — передают изображение через зашифрованный канал передачи данных. Но главной их изюминкой считается универсальность. За несколько секунд Vector можно превратить в более лёгкую версию Scorpion. Тогда он становится менее заметным и более быстрым.

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#германия
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В США заговорили о перевороте на Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ могут начать восстание против режима Зеленского
11 сентября 2023, 15:49

Фото: iStock/Olena_Z

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские войска могут начать восстание против президента Владимира Зеленского. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Джонсон также выразил удивление, что восстание против Зеленского еще не произошло. По мнению бывшего аналитика, украинский лидер не смог стать сильной политической фигурой внутри своего государства.

Джонсон отметил, что опросы общественного мнения указывают, что большая часть граждан Украины выступают против Зеленского. По словам эксперта, это связано с происходящим конфликтом.

Напомним, бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Запад признал, что Украина обречена вести борьбу на истощение, по этой причине киевский режим перекладывает друг на друга ответственность за провал перед иностранными спонсорами, чтобы не стать «сакральной жертвой». 

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#украина
#режим
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#сво
#всу
#запад
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Российские войска разнесли ВСУ с помощью «ударного кулака» под Купянском
NYT: Бойцы ВСУ сообщили о формировании ВС России ударного кулака у Купянска
11 сентября 2023, 15:34

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинские военные признали успехи российских сил, несмотря на свою контрнаступательную операцию, в интервью The New York Times.
«Именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют «ударным кулаком», с десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная», - прокомментировали ситуацию украинские военные. 

Бойцы ВСУ также добавили, что на этом направлении российские силы добиваются «небольших тактических успехов».

9 сентября российская артиллерия успешно отразила три контратаки ВСУ на Купянском направлении в районе Сергеевки. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Запад» уничтожила украинскую буксируемую гаубицу M-777, самоходную артустановку 2С-1 «Гвоздика» и минометный расчет в районе населенных пунктов Боровская, Андреевка, Песчаная и Крахмальная.

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#военные
#всу
#вс рф
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Военкор Поддубный сообщил об уничтожении пяти истребителей ВСУ у Кривого Рога
11 сентября 2023, 15:10

Фото: iStock/Photofex

ВС РФ уничтожили пять украинских боевых самолетов на аэродроме Долгинцево, который находится в районе Кривого Рога. Об этом сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«Поступает, пока неподтвержденная официально, информация об уничтожении пяти боевых самолётов противника на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога», - написал Поддубный в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, уничтожены два украинских истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 ВВС ВСУ. Кроме того, есть информация, что на территории аэродрома Долгинцево могли храниться ракеты HARM и несколько ударных дронов. 

Напомним, 11 сентября в Кривом Роге прозвучало несколько взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщали, что город атакуют ударные дроны. Серию взрывов в городе подтвердил и глава администрации Александр Вилкул. Он призвал местных жителей не выкладывать видео и фото в интернет.

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Кулемзин: Снаряд ВСУ влетел в здание детского сада в Донецке
11 сентября 2023, 14:13

Фото: iStock/Alex Kochev

Вооруженные силы Украины выпустили снаряд по детскому саду в Донецке, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание детского сада № 314», - прокомментировал ситуацию Кулемзин.     

Были ли воспитанники детского сада в здании в момент прилета - пока что остается неизвестным. 

30 августа киевский режим совершил аналогичный бесчеловечный теракт, обстреляв детский сад в Новой Каховке. По словам губернатора Сальдо, этот обстрел – ни что иное как «бесчеловечный террористический акт против мирного населения». К счастью, в детском саду в этот момент не было детей, поэтому, территории нанесен только материальный ущерб, который, по словам Сальдо, будет устранен за несколько дней.

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