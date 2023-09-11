Кулеба нахамил главе МИД Германии Бербок из-за отказа передать ВСУ Taurus

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил немецкой коллеге Анналене Бербок, которая сообщила об отказе Берлина передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщает газета Die Zeit.
«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», — сказал Кулеба.
Бербок объяснила решение не поставлять Taurus Украине опасениями Германии, что украинские войска будут наносить удары вглубь РФ. Она также подчеркнула, что сначала необходимо прояснить все вопросы.
По прибытии она подчеркнула, что Украина может рассчитывать на дальнейшую помощь Германии в конфликте с Россией. Примечательно, что Бербок уже четвертый раз приезжает на Украину с начала проведения Россией специальной военной операции.
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Екатерина Коршунова