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Дмитрий Кулеба заявил, что нестабильные поставки снарядов стали проблемой контрнаступления Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главными трудностями при контрнаступлении ВСУ оказались господство ВС РФ в воздухе, а также нестабильные поставки снарядов. Об этом сообщает Telegraph.
Он рассказал, что обеспечение устойчивости снабжения боеприпасов в настоящий момент можно считать «непокоренной вершиной» для оружейной дипломатии Украины.
По его словам, ВСУ проведут столько наступательных операция, сколько потребуется. Он подчеркнул, что в тот момент, когда контрнаступление планировалось, Киев делился взглядами с Западом о его конечной цели.
Напомним, контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось еще 4 июня. Тогда украинские военные решили сконцентрировать основной удар именно на Запорожском участке фронта. В тот момент киевский режим решил бросил в бой бригады. Которые были подготовлены странами НАТО.
Ранее «Радио 1» сообщало, что вооруженный украинский диверсант задержан в Крыму.
«Крупнейшая проблема контрнаступления - это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема... это российское господство в воздухе», - уверен Кулеба.
По его словам, ВСУ проведут столько наступательных операция, сколько потребуется. Он подчеркнул, что в тот момент, когда контрнаступление планировалось, Киев делился взглядами с Западом о его конечной цели.
Напомним, контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось еще 4 июня. Тогда украинские военные решили сконцентрировать основной удар именно на Запорожском участке фронта. В тот момент киевский режим решил бросил в бой бригады. Которые были подготовлены странами НАТО.
Ранее «Радио 1» сообщало, что вооруженный украинский диверсант задержан в Крыму.
Татьяна Лаврова