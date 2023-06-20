Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, пока Украина не победит

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: Сколько бы ни дали оружия, будет мало, пока не закончен конфликт
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву будет не хватать оружия до тех пор, пока ВСУ не победят в конфликте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Он добавил, что до полной победы ему будет недостаточно вооружений, сколько бы их не дали Украине.
По его словам, украинская армия в настоящее время больше всего нуждается в бронетехнике и артиллерийских снарядах для контрнаступления. Кулеба отметил, что помощь ВСУ поступает ежедневно.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев может получить западные истребители не раньше 2024 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
«Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно», — цитирует агентство слова украинского министра.
«Потому что если нет победы, значит, помощи было недостаточно», — подчеркнул Кулеба.
По его словам, украинская армия в настоящее время больше всего нуждается в бронетехнике и артиллерийских снарядах для контрнаступления. Кулеба отметил, что помощь ВСУ поступает ежедневно.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев может получить западные истребители не раньше 2024 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян