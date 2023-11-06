Кулеба заявил, что украинцы запасаются свечами и ждут ужасную зиму

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Welt заявил, что украинцы начали закупать свечи и «готовятся к самой ужасной зиме».
По словам Кулебы, Украина прекратила надеяться на передачу ФРГ дальнобойных Taurus.
По словам Кулебы, на Украине стараются защитить электростанции, но прогнозы на зиму остаются пессимистичными.
Ранее Зеленский заявил, что объяснит Трампу, почему конфликт на Украине не завершится за 24 часа. По мнению Зеленского, Трамп не сможет отказаться от продолжения помощи, потому что американцы якобы продолжают выступать за дальнейшую поддержку Киева.
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«Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории, поэтому закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО»,-сказал Кулеба.
Ранее Зеленский заявил, что объяснит Трампу, почему конфликт на Украине не завершится за 24 часа. По мнению Зеленского, Трамп не сможет отказаться от продолжения помощи, потому что американцы якобы продолжают выступать за дальнейшую поддержку Киева.
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Мария Фирсова