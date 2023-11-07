Кулемзин: В результате обстрела Донецка пострадали водитель и пассажир такси

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В результате обстрела Донецка ранения получили водитель и пассажир такси, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«При вечернем обстреле Ворошиловского района повреждено маршрутное такси № 20. Ранение средней степени тяжести получили водитель и пассажир», - прокомментировал ситуацию Кулемзин.
Глава города также уточнил, что информация о пострадавших под обстрелом ВСУ уточняется.
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