«Курганмашзавод»: Американские Bradley уступают отечественным БМП-3 в боевой мощи

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Российские технические эксперты провели сравнительное исследование трофейной Bradley с отечественной современной боевой машиной пехоты (БМП-3). Специалисты предприятия «Курганмашзавод» пришли к выводу, что российская техника превосходит американскую по уровню боевой мощи.
В беседе с РИА Новости заместитель исполнительного директора завода по по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству Роман Хромов сообщил, что натурное изучение образцов трофейной техники подтвердило: Bradley не является аналогом БМП-3. Российская машина по боевой мощи, подвижности, удобству эксплуатации, технического обслуживания и ремонта на порядок превосходит американскую.
Например, Bradley имеет на вооружении автоматическую пушку калибра 25 миллиметров, в то время как БМП-3 снабжена 30-миллиметровым орудием. Кроме того, американская бронемашина может плавать только после предварительной и достаточно серьезной подготовки, в то время как российская БМП способна сходу преодолевать водные преграды, причем она может на плаву вести прицельную стрельбу на расстоянии до 1,5 тысячи метров.
Хромов напомнил, что сравнительные характеристики БМП-3 и Bradley проводились еще в 1991 году. Тогда Объединенные Арабские Эмираты выбрали для вооружения своей армии именно российскую машину.
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Например, Bradley имеет на вооружении автоматическую пушку калибра 25 миллиметров, в то время как БМП-3 снабжена 30-миллиметровым орудием. Кроме того, американская бронемашина может плавать только после предварительной и достаточно серьезной подготовки, в то время как российская БМП способна сходу преодолевать водные преграды, причем она может на плаву вести прицельную стрельбу на расстоянии до 1,5 тысячи метров.
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Александр Бойцов