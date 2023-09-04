«Курганмашзавод»: Выпуск БМП-3 увеличился в три раза за время СВО

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Заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» (является частью холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов проинформировал о троекратном увеличении выпуска БМП-3 за время СВО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
«Курганмашзавод» в связи с началом спецоперации провел ряд мероприятий, связанных с обеспечением выполнения гособоронзаказа, который предполагает в том числе дополнительные потребности в боевых машинах. Их выпуск, а в основном это БМП-3, увеличился в три раза по сравнению с мирным временем. Кроме того, выросли поставки и другого вооружения нашего производства», — цитирует агентство слова собеседника.
Боевая машина пехоты БМП-3 предназначается как для общевойсковых боев, так и для выполнения специальных задач. В мощный комплекс вооружения машины входит в том числе 100-мм пусковая установка, оснащенная автоматизированной системой управления огнем. На суше БМП-3 может развивать скорость до 70 км на суше и до 9,5 км в час.
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