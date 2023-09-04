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«Курганмашзавод»: Выпуск БМП-3 увеличился в три раза за время СВО

04 сентября 2023, 05:49
Фото: iStock/cbcntvf1

Фото: iStock/cbcntvf1

Заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» (является частью холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов проинформировал о троекратном увеличении выпуска БМП-3 за время СВО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Курганмашзавод» в связи с началом спецоперации провел ряд мероприятий, связанных с обеспечением выполнения гособоронзаказа, который предполагает в том числе дополнительные потребности в боевых машинах. Их выпуск, а в основном это БМП-3, увеличился в три раза по сравнению с мирным временем. Кроме того, выросли поставки и другого вооружения нашего производства», — цитирует агентство слова собеседника.

Боевая машина пехоты БМП-3 предназначается как для общевойсковых боев, так и для выполнения специальных задач. В мощный комплекс вооружения машины входит в том числе 100-мм пусковая установка, оснащенная автоматизированной системой управления огнем. На суше БМП-3 может развивать скорость до 70 км на суше и до 9,5 км в час.

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В Минобороны РФ рассказали о новом подвиге героя СВО Ибрагимова
04 сентября 2023, 05:28

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что лейтенант танкового взвода ВС РФ Наиль Ибрагимов проявил героизм в ходе СВО и сумел поразить опорный пункт противника, обратив его в бегство. Об этом пишет РИА Новости.
«Командир танкового взвода мотострелкового полка группировки лейтенант Наиль Ибрагимов в составе подразделения выполнял задачу по огневому поражению живой силы и техники ВСУ на одном из участков южнодонецкого направления», — цитирует агентство слова собеседника.

Чехов добавил, что в ходе боёв под командованием лейтенанта Ибрагимова удалось поразить опорный пункт ВСУ и ликвидировать более десяти украинских военных.

«Оставшиеся силы противника впали в бегство», — заключил начальник пресс-центра «Востока».

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Украинский пленный объяснил, почему боялся ходить в военной форме по Киеву
04 сентября 2023, 05:23

Фото: iStock/Tomas Ragina

Военным в Киеве стыдно и опасно ходить по улицам в форме: местные жители могут принять их за сотрудников военкомата, разносящих повестки.
Об этом РИА Новости рассказал пленный ВСУ.
 
«Примерно полтора месяца назад был в Киеве. Ходим только в гражданке, я даже в военкомат ходил в гражданке. Потому что я боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел, подумают, что повестку несу», —объяснил пленный.
 Со слов пленного, стыдно носить форму в городе из-за людей, служащих в военкоматах, которые устанавливают таксу за услуги, а также «отмазывают» от службы.
 
«Простой солдат приходит - не то чтобы получает, но шансы получить есть», — резюмировал пленный.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ.

Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому. Соскин подчеркнул, что украинские войска несут огромные потери, поэтому украинский лидер испытывает истерику.

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Самолет Су-34 применил ракету «Кинжал» в ходе СВО
ТАСС: Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО
04 сентября 2023, 03:53

Фото: РИА Новости

Российский истребитель Су-34 в ходе СВО на территории Украины применил гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник в Минобороны РФ.
«Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО», — цитирует агентство слова собеседника.

Уточняется, что экипаж, первым выполнивший подобную задачу, был представлен к государственным наградам.

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Mysl Polska: ВСУ ухудшили свое положение из-за нерабочей тактики
04 сентября 2023, 02:42

Положение ВСУ из-за тактики главнокомандующего Валерия Залужного значительно осложнилось. Об этом пишет Mysl Polska.
«Около двух недель назад ВСУ приблизились к передовой ВС РФ восточнее Работино, однако этого недостаточно, просто захват этого села, без окружающих высот, ничего не даст», — отмечает издание.

При этом фокус командования ВС Украины сместился в сторону Вербового. Предположительно, таким образом противник пытается заставить российских военных отступить. Но дополнительные проблемы для ВСУ создает тот факт, что в их распоряжении только узкий участок фронта в низине, поэтому Киеву для достижения успеха понадобится гораздо больше средств, чем есть в распоряжении украинской армии.

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В Госдуме заявили, что армия России никогда не уйдет из Крыма
Депутат Шеремет заявил, что армия России никогда не уйдет из Крыма
04 сентября 2023, 01:22

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет утверждает, что российские войска останутся на полуострове Крым навсегда, независимо от стремлений украинских властей и их западных партнеров, передает РИА Новости.
Михаил Шеремет подчеркнул, что российская армия остается в Крыму как гарант безопасности полуострова. Он также отметил, что благодаря присутствию российских войск, Крым находится в состоянии относительного спокойствия, где жители могут вести мирную жизнь, а дети посещать школы. В то же время он подчеркнул, что несмотря на постоянные попытки украинских вооруженных сил совершить ракетные и беспилотные атаки на полуостров, российские войска продолжают обеспечивать его безопасность.

Шеремет отметил, что Крым для Зеленского стал объектом фобии, так как он считается оплотом русского мира и примером успешного развития для территорий, вернувшихся в Россию.

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В Крыму связали отставку Резникова с провалом контрнаступления
Глава крымского парламента связал отставку Резникова с провалом контрнаступления
04 сентября 2023, 01:17

Фото: iStock/alzay

По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с неудачей контрнаступления украинских вооруженных сил.
«Умерова я не знаю, но я в курсе текущего состояния оборонной системы на территории бывшей Украины. В Киеве сконцентрирована несерьезная группа лиц, и их действия свидетельствуют о неудачах в достижении заявленных целей в ходе „контрнаступления“. Западные покровители команды Зеленского недовольны такой ситуацией», — заявил Константинов агентству РИА Новости.
По его мнению, такие перестановки в команде направлены на то, чтобы спасти общую картину, даже если это означает жертву второстепенных фигур.

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Рогов заявил об успешной обороне ВС России в Запорожской области
Рогов заявил об успешной обороне ВС РФ в Запорожской области
04 сентября 2023, 00:35

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

ВС России в Запорожской области продолжают удерживать свои позиции, ни о каком порыве первой линии обороны ВСУ речи не идет, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.ВС России в Запорожской области продолжают удерживать свои позиции, ни о каком порыве первой линии обороны ВСУ речи не идет, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Как бы не пытались храбриться украинские военачальники, но первая линия обороны не прорвана, наши военные удерживают свои позиции», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Он добавил, что украинскую армию в прямом и переносном смыслах разбивают «о первую линию обороны», неся при этом большие потери в живой силе и технике.

Кроме того, ВСУ продолжают сосредотачивать силы на линии фронта между населенными пунктами Работино и Вербовое, однако их попытки вклиниться в линию обороны на данном участке пресекаются.

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Вспышка «болезни легионеров» произошла в двух батальонах ВСУ
В Харькове два батальона ВСУ эвакуировали из-за вспышки «болезни легионеров»
03 сентября 2023, 23:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Харькове два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были госпитализированы из-за вспышки опасного инфекционного заболевания, известного как «болезнь легионеров» или легионеллез. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Украина.ру».
Болезнь была обнаружена в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая активно участвует в боевых действиях на купянском направлении. Начальство бригады попыталось скрыть информацию об эпидемии, однако впоследствии стало известно, что в ночь с 2 на 3 сентября два стрелковых батальона этой бригады были госпитализированы в инфекционные отделения харьковских больниц.

Как сообщается в Telegram-канале, число заболевших может составлять около 1000 военнослужащих. На их боевые позиции направили части 32-й отдельной механизированной бригады, которая была перераспределена после значительных потерь во время боевых действий в районе Новоселовского в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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#лнр
#всу
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Пушилин оценил обстановку на артемовском направлении
Пушилин назвал обстановку на артемовском направлении стабильно напряженной
03 сентября 2023, 23:28

Фото: сайт Кремля

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале поделился мнением о ситуации на артемовском направлении. Он описал ее как стабильно напряженную.
Он подчеркнул, что самый горячий участок находится на рубеже Клещеевка-Андреевка, где регулярно происходят атаки со стороны противника. В ответ на эти атаки, российские военные предпринимают контратаки и стараются улучшить свои позиции, как только есть такая возможность.

Пушилин также отметил, что он посетил 1-й армейский корпус, который активно участвует в боевых действиях на артемовском направлении. Кроме того, он наградил 3-й гвардейский отдельный батальон орденом Республики и вручил Золотую звезду Героя ДНР командиру 58-го гвардейского отдельного батальона специального назначения.

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