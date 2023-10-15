Курск атаковали более десятка украинских беспилотников

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Вечером 14 октября над Курском и Курским районом сбили 12 беспилотников, которые были запущены с украинской территории. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт через свой Telegram-канал.
Старовойт также отметил, что обломки сбитых беспилотников обнаружены как в городской черте Курска, так и в селе Зорино. По его уточнению, благодаря оперативным мерам никто из местных жителей не пострадал.
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Артем Кузьмин