Курские пограничники приземлили FPV-дрон ВСУ с помощью РЭБ

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Пограничники в Суджанском районе Курской области посадили украинский FPV-дрон с помощью системы радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Наши пограничники в Суджанском районе приземлили вражеский FPV-дрон средствами РЭБ. При ударе о землю он взорвался. Благодарю бойцов за службу!» - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что в результате происшествия повреждений на земле нет. Также никто не пострадал.
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