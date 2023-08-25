Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в регионе

Фото: istockphoto/Dmitri Zelenevski
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по ряду населенных пунктов Курской области. Обстрелам подверглись деревня Старая Николаевка Рыльского района, село Волфино и поселок Краснооктябрьский Глушковского района.
Село Волфино подверглось минометному обстрелу. Всего было зафиксировано пять прилетов. Пострадавших и повреждений удалось избежать. Также под обстрел угодил поселок Краснооктябрьский. Здесь нарушено электроснабжение. Аварийная бригада приступит к ремонту как только станет безопасно.
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Александр Бойцов