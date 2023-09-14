Курское село Гордеевка осталось без воды из-за обстрела ВСУ

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Украинская сторона обстреляла село Гордеевка в Курской области, в результате чего местные жители остались без воды, при этом пострадавших нет\\\. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт\\\.
«Село Гордеевка Кореневского района сегодня утром обстреляно со стороны Украины, насчитали 9 прилетов. В результате обстрела нарушено водоснабжение населённого пункта», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ремонтные работы начнутся сразу, как появится для этого возможность. Старовойт также подчеркнул, что в результате украинского обстрела никто из местных жителей не пострадал.
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