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La Repubblica: Россия располагает тремя важными козырями для победы над Украиной

04 августа 2023, 18:00

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

У России есть три важных козыря, помогающие ей одерживать победы над Украиной. Это мощная, хорошо выстроенная оборона, грамотная тактика боевых генералов, а также то, что сами украинские военачальники так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями.

Об этом пишет итальянский обозреватель Джанлука Ди Фео в своей статье для издания La Repubblica. Автор публикации отмечает, что на Украине и среди ее союзников растет беспокойство из-за неудачно складывающегося контрнаступления. На Западе опасаются, что ВСУ не смогут к осени вытеснить россиян с занимаемых ими позиций, а это создаст непростую ситуацию не только в военном, но и в политическом смысле.

По мнению Ди Фео, если украинские войска не смогут в начале осени занять Мариуполь и Мелитополь, это даст Москве время и возможности для того, чтобы внести раскол в ряды союзников Зеленского. В заключение журналист приходит к выводу, что в дипломатических кругах стран Запада начали циркулировать разговоры о возможности перемирия по корейскому образцу, которое заморозит линию фронта.

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#журналист
#всу
#мариуполь
#украина
#победа
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В зоне СВО российскими силами ликвидирован наёмник из Бразилии
04 августа 2023, 18:22

Фото: iStock/blinow61

В зоне проведения спецоперации российскими силами ликвидирован наёмник из Бразилии, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
Из сообщения следует, что бразильский наёмник Антонио принимал участие в боевых действиях в составе 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны киевского режима, которая действует южнее Артемовска.

Также уточняется, что с начала проведения спецоперации уничтожено не менее пяти наёмников из Бразилии.

Ранее также сообщалось, что в зоне спецоперации российскими силами ликвидированы сразу два наёмника из США - Лэнс Лоурэнс и Джеф Джонс. Последний приезжал на Украину два раза для участия в боевых действиях. Он был убит российскими военными в районе Артемовска.

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#сша
#всу
#вс рф
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Украинские боевики массово отказываются идти в наступление
Макгрегор: ВСУ боятся идти в наступление, глядя на непрекращающиеся провалы
04 августа 2023, 17:51

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

После череды провальных наступательных операций в ходе разрекламированного контрнаступления ВСУ, украинские бойцы больше не хотят идти в атаку, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Сейчас огромное количество украинцев заставили идти на фронт. Они видели, как их соотечественники погибали в бессмысленных атаках, пытаясь прорвать российскую линию обороны. Теперь они отказываются идти в наступление», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон совершил серьезную ошибку, недооценив Москву, и превратил Украину в огромное кладбище. Эксперт добавил, что все украинские поля усеяны трупами боевиков ВСУ. Самым разумным решением сейчас станет заключение мира с Россией, считает Макгрегор.

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NBC: в США разочарованы, что ВСУ не применяют полученные навыки
04 августа 2023, 17:44

Фото: iStock/rarrarorro

Американские чиновник разочарованы тем, что украинские военные в ходе своего контрнаступления не применяют навыки, которым их обучили иностранные инструкторы. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники.
«Некоторые чиновники в США в частном порядке выразили разочарование тем, что украинцы, по-видимому, воздерживаются от развертывания некоторых из своих наиболее хорошо оснащенных и обученных подразделений, и что они не всегда применяли принципы, которые они получили в ходе обучения», - передает телеканал.

Кроме того, источники телеканала уверены в провале контрнаступления ВСУ, которые не смогут прорвать российскую оборону и понесут огромные потери при этом. Уточняется, что планирование военных операций в рамках украинского контрнаступления осложнено из-за того, что оборона ВС РФ качественно укреплена.

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#чиновники
#всу
#вс рф
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Озвучен радикальный метод защиты российских курортов
Военный эксперт Литовкин назвал отстранение Украины от Чёрного моря методом предотвращения атак ВСУ
04 августа 2023, 17:13

Фото: istockphoto.com/Eugene03

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что для того, чтобы ВСУ прекратили атаки на побережье Крыма и Краснодарского края, необходим радикальный подход, заключающийся в том, чтобы отрезать Украину от Чёрного моря.
«Есть только один способ, который предотвратит даже попытки атак сил ВСУ на побережье Крыма и Краснодарского края. Он весьма радикален и заключается в том, чтобы полностью отрезать Украину от Черного моря путём освобождения от власти киевского режима Одесской и Николаевской областей», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Литовкин.

Он отметил, что остальные менее фундаментальные меры по защите наших территорий уже предпринимаются российской стороной.

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#россия
#украина
#спецоперация
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FT: ВС РФ начали использовать новую тактику с начала контрнаступления ВСУ
04 августа 2023, 17:09

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

С начала украинского контрнаступления российские военные начали применять новую тактику боя, подробности которой раскрыты в статье Financial Times.
«По мнению западных экспертов, российские войска позволяют украинцам заходить на минные поля, а затем мощно контратакуют, используя танки и противотанковое оружие. После вывода украинской техники из строя россияне применяют минометы и артиллерию против пехоты», - говорится в статье издания.

В случае, если украинским военным удается преодолеть минные поля и зайти в российские траншеи, ВС РФ отходят, минируя свои прежние позиции, а после подрывают их дистанционно.

При этом в ГУР Минобороны Украине заявили, что обстановка на поле боя для ВСУ складывается очень тяжелой.

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#танки
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#всу
#вс рф
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В США считают, что поставка F-16 в зону конфликта никак не повлияет на ситуацию
NBC News: Поставка F-16 на Украину не сможет изменить ситуацию в пользу Киева
04 августа 2023, 16:59

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Поставка американских истребителей F-16 на Украину не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта, заявили на NBC News.
«Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию», - прокомментировали ситуацию на телеканале.  

В NBC также отметили, что даже при условии доставки истребителей на Украину, потребуется много времени, чтобы они начали действовать и оказывать влияние на ситуацию.      

Ранее в MWM заявили, что российский истребитель Су-35 показал ошеломляющие результаты на полях специальной военной операции. По мнению авторов статьи, именно Су-35 обеспечивают России доминирующую позицию в воздухе и играют центральную роль в СВО.

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11 мирных жителей погибли в ДНР под обстрелами ВСУ за минувшую неделю
Морозова: 11 мирных жителей погибли в ДНР за неделю под украинскими обстрелами
04 августа 2023, 15:48

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

За минувшую неделю по меньшей мере 11 мирных жителей погибли, 50 получили ранения в Донецкой Народной Республики в результате обстрелов Вооруженных сил Украины, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в своем Telegram-канале.
С 28 июля по 3 августа в республике погибли 11 человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести, включая пятерых детей. 

Ранее сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что ВСУ намеренно бьют по объектам, в которых находятся дети. Сенатор напомнила, что с 2014 года на территории ДНР от рук киевского режима погибли 228 детей, еще 789 получили ранения разной степени тяжести.

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#всу
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Политолог Журавлёв назвал некоей акцией попытку ВСУ атаковать базу в Новороссийске
04 августа 2023, 14:54

Фото: РИА Новости

Политолог Дмитрий Журавлёв заявил, что предпринятая ВСУ попытка атаковать военно-морскую базу в Новороссийске являлась некоей акцией, к которой сама Украина не была готова.
«Это некая акция. Если бы они готовили и планировали эту атаку, они бы давно её пропиарили. Но Украина этого не сделала», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлёв.

При этом, он отметил, что нужно быть готовыми к тому, что подобные действия со стороны украинской стороны будут продолжаться и дальше, поскольку Киеву нужна победа любой ценой.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что ВСУ снизили свою активность на Купянском, Краснолиманском и частично Донецком направлении. Как передают argumenti.ru, такая ситуация может быть связана с погодными условиями.

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#украина
#россия
#спецоперация
#флот
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Российские ПВО перехватили 15 ракет HIMARS
Минобороны: Российские системы ПВО перехватили 15 снарядов HIMARS
04 августа 2023, 14:46

Фото: iStock/vladj55

За минувшие сутки российские системы ПВО перехватили 15 реактивных ракет HIMARS, а также сбили 28 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбито 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Вчера в Минобороны РФ рассказали о потерях Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. По информации оборонного ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 175 военных, 1 танк, 2 американские артсистемы М777, а также гаубицу Д-30.

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#минобороны рф
#пво
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