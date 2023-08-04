La Repubblica: Россия располагает тремя важными козырями для победы над Украиной

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У России есть три важных козыря, помогающие ей одерживать победы над Украиной. Это мощная, хорошо выстроенная оборона, грамотная тактика боевых генералов, а также то, что сами украинские военачальники так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями.
По мнению Ди Фео, если украинские войска не смогут в начале осени занять Мариуполь и Мелитополь, это даст Москве время и возможности для того, чтобы внести раскол в ряды союзников Зеленского. В заключение журналист приходит к выводу, что в дипломатических кругах стран Запада начали циркулировать разговоры о возможности перемирия по корейскому образцу, которое заморозит линию фронта.
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Александр Бойцов