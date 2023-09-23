Лавров ответил на заявления США об иранских дронах в зоне СВО на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свое мнение относительно заявлений американских властей о предполагаемых поставках Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию. По их мнению, затем беспилотники используются в ходе специальных военных операций на территории Украины. Позицию главы российского МИДа приводит информационное агентство РИА Новости.
Сергей Лавров подчеркнул, что упомянутые заявления лишены доказательств. Он также напомнил, что иранская сторона многократно просила предоставить подтверждения по данному вопросу. По словам Лаврова, госсекретарь США Энтони Блинкен с увлечением делает заявления о многих вопросах.
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Артем Кузьмин