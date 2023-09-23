По мнению экс-разведчика Вооруженных сил США Скотта Риттера, в ходе контрнаступления большинство бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли свою боеспособность. Об этом он рассказала в интервью YouTube-каналу известного обозревателя Гарланду Никсону.

Риттер пояснил, что когда потери в подразделении достигают отметки в 50-69 процентов, боеспособность его снижается до критического уровня. По его оценкам, эту степень потерь практически пережили все украинские бригады.



Экс-разведчик также отметил, что Украина исчерпала свои ресурсы для замещения этих потерь. В такой ситуации, по словам Риттера, у киевского руководства есть потенциальный риск поражения в конфликте.



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Артем Кузьмин