Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Лавров ответил на заявления США об иранских дронах в зоне СВО на Украине

Лавров ответил на заявления США об иранских дронах в зоне СВО на Украине

Лавров: заявления США об иранских дронах на Украине не имеют под собой фактов
23 сентября 2023, 23:37
Фото: iStock/Rainer Puster

Фото: iStock/Rainer Puster

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свое мнение относительно заявлений американских властей о предполагаемых поставках Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию. По их мнению, затем беспилотники используются в ходе специальных военных операций на территории Украины. Позицию главы российского МИДа приводит информационное агентство РИА Новости.
Сергей Лавров подчеркнул, что упомянутые заявления лишены доказательств. Он также напомнил, что иранская сторона многократно просила предоставить подтверждения по данному вопросу. По словам Лаврова, госсекретарь США Энтони Блинкен с увлечением делает заявления о многих вопросах.

Читайте также:


Шойгу объявил о новом уровне сотрудничества России с Ираном

Российская делегация во главе с Шойгу прибыла в Тегеран

Иран считает Карабах частью Азербайджана
#сша
#сергей лавров
#блинкен
#шойгу
Читайте нас в
В США рассказали об огромных потерях в рядах ВСУ
Экс-разведчик США Риттер: почти все бригады ВСУ потеряли боеспособность
23 сентября 2023, 23:35

Фото: iStock/Anna_Anikina

По мнению экс-разведчика Вооруженных сил США Скотта Риттера, в ходе контрнаступления большинство бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли свою боеспособность. Об этом он рассказала в интервью YouTube-каналу известного обозревателя Гарланду Никсону.
Риттер пояснил, что когда потери в подразделении достигают отметки в 50-69 процентов, боеспособность его снижается до критического уровня. По его оценкам, эту степень потерь практически пережили все украинские бригады.

Экс-разведчик также отметил, что Украина исчерпала свои ресурсы для замещения этих потерь. В такой ситуации, по словам Риттера, у киевского руководства есть потенциальный риск поражения в конфликте.

Читайте также:

Российские разведчики уничтожили танк Leopard с экипажем из военнослужащих ФРГ

Спецназ «Осман» поразил американский броневик MRAP International MaxxPro

В США раскрыли, что случилось с Patriot после подрыва в Киеве
#сша
#украина
#танк
Читайте нас в
В США раскрыли, что случилось с Patriot после подрыва в Киеве
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США не поставляют Patriot Киеву после удара «Кинжала»
23 сентября 2023, 21:51

Фото: iStock/vadimrysev

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон больше не поставляет системы Patriot Украине после уничтожения батареи ударом российской ракеты «Кинжал». Об этом Джонсон сообщил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Джонсон пояснил, что после этого случая Вашингтон передает Киеву исключительно менее значимое военное снаряжение, оборудование и технику. 

«Она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована в бою», — заключил эксперт.

Напомним, ЗРК Patriot при попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал» потерял все 32 ракеты. 

Ранее сообщалось, что бойцы армейского спецназа «Осман» поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro в районе села Вербовое на Запорожском направлении.

Читайте также:

СМИ: ЗРК Patriot не смогла поразить российский «Кинжал»

Спецназ «Осман» поразил американский броневик MRAP International MaxxPro

Российские «Грады» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

#эксперт
#сми
#оборудование
#ракеты
#спецоперация
#россия
#вс рф
Читайте нас в
Спецназ «Осман» поразил американский броневик MRAP International MaxxPro
Российский спецназ «Осман» поразил броневик MRAP International MaxxPro
23 сентября 2023, 21:33

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Бойцы армейского спецназа «Осман» поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro в районе села Вербовое на Запорожском направлении, передает РИА Новости.
Отмечается, что после того, как американскую бронемашину подбили, она загорелась и взорвалась. Ее части разлетелись в воздухе. 

Сообщается, что MaxxPro поразили ракетой из переносного противотанкового комплекса. 

Напомним, ранее командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда» сообщил, что разведчики ВС РФ уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем. По словам «Легенды», механик-водитель подбитого танка «несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты».

Читайте также:

Российские разведчики уничтожили танк Leopard с экипажем из военнослужащих ФРГ

Киев потерял штурмовую группу при попытке штурма российских позиций в Клещеевке

Российские «Грады» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

#водитель
#всу
#вс рф
#танк
#наемник
#спецоперация
#россия
#украина
Читайте нас в
«Его выпотрошат». В США раскрыли, как Зеленский на Западе солгал о России
Офицер Риттер: Зеленский на Западе солгал о возможности захвата земель у России
23 сентября 2023, 19:25

Фото: сайт Кремля

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось лгать перед американской общественностью о возможности захвата территорий РФ, чтобы поток военной помощи не иссяк. Об этом Риттер сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Риттер пояснил, что Зеленский осведомлен реальным положением дел на фронте, однако продолжает вводить Запад в заблуждение, иначе люди начнут задавать вопросы о целесообразности поддержки Украины. 

«Он не может сказать правду о происходящем, потому что его выпотрошат дома в политическом смысле, а Запад повернется к нему спиной», — отметил экс-разведчик ВС США.

Ранее экс-депутат Бундестага Ян ван Акен заявил, что поставка западного оружия не помогла достичь Киеву никаких результатов, поэтому необходимо ее прекратить и сосредоточиться на приближении мирных переговоров. 

Читайте также:

NYT: военные планы Зеленского приводят к разногласиям между Украиной и США

В США указали на грубейший просчет Запада по России

В Германии сделали неожиданное признание об Украине
#сша
#военные
#дома
#депутат
#люди
#зеленский
#запад
Читайте нас в
С начала СВО 3500 россиян попросили убежища в Германии
23 сентября 2023, 17:56

Фото: iStock/bluejayphoto

С начала спецоперации на Украине примерно 3500 россиян подали заявки на получение убежища в Германии.
На данный момент одобрили только 90 заявок, пишет издание RND со ссылкой на данные Министерства внутренних дел ФРГ.
 
Все 90 человек, которые получили статус защиты, являются мужчинами призывного возраста. Решение уже вынесено по более чем 1500 заявлениям, ещё примерно 1100 заявлений рассмотрят другие страны — члены Евросоюза. Это государства, через которые заявитель в первый раз попал в ЕС либо где он уже прежде просил об убежище.
 
Пресс-секретарь немецкой партии «Левых» Клара Бюнгер подвергла критике Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF). Она заявила, что защита россиян, которые попросили убежища в стране из-за нежелания попасть в армию, недостаточна. Бюнгер считает, что ведомство должно предоставить россиянам более простую процедуру предоставления защиты, а также гуманитарные визы, «чтобы не бросать этих людей».

Читайте также:

Еврокомиссия и власти Германии создают препятствия для работы RT в стране

В Германии сообщили ВСУ неприятную новость о «лучшем оружии России»

Генсек ООН Гутерриш заявил, что человечество открыло врата ада
#германия
#сво
#украина
Читайте нас в
В Германии сделали неожиданное признание об Украине
Экс-депутат Бундестага Акен: Германии следует прекратить поставки оружия ВСУ
23 сентября 2023, 17:23

Фото: iStock/andriano_cz

Экс-депутат Бундестага Ян ван Акен заявил, что поставка западного оружия не помогла достичь Киеву никаких результатов, поэтому необходимо ее прекратить и сосредоточиться на приближении мирных переговоров. Об этом Акен сообщил в эфире немецкого канала Phoenix.
По мнению Акена, западные страны по-прежнему думают только об оружии. Бывший депутат считает, что нужно инвестировать в переговоры столько же, сколько Запад инвестирует в вооружение Киева.

Акен отметил, что теперь следует думать о том, как приблизить мирные переговоры.

Напомним, ранее стало известно о том, что американский президент Джо Байден решил отправить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. В ближайшее время Вашингтон отправит небольшое количество ракет. Такое решение было принято после визита украинского лидера Владимира Зеленского.

Читайте также:

FT: Байден решил отправить Киеву ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами

Во Франции пришли в шок из-за заявления фон дер Ляйен по Украине

В США указали на грубейший просчет Запада по России

#сша
#президент
#страны
#вооружение
#депутат
#запад
#ракеты
#байден
#джо байден
#переговоры
Читайте нас в
В США указали на грубейший просчет Запада по России
Офицер Уилкерсон: помощь НАТО ВСУ может считаться актом агрессии против России
23 сентября 2023, 17:10

Фото: iStock/Michele Ursi

Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что предоставление информации ВСУ для нанесения ударов по российским объектам с использованием разведывательных самолетов НАТО можно рассматривать как акт агрессии против РФ. Об этом Уилкерсон сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По мнению полковника, у РФ есть все права рассматривать самолеты или любую другую воздушную технику НАТО как законную цель в пределах вооруженного украинского конфликта. 

«Мы играем в очень опасную игру», — отметил Уилкерсон.

Напомним, командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда» сообщил, что разведчики ВС РФ уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем. По словам «Легенды», механик-водитель подбитого танка «несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты».

Читайте также:

Российские разведчики уничтожили танк Leopard с экипажем из военнослужащих ФРГ

FT: Байден решил отправить Киеву ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами

ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет

#самолёты
#права
#водитель
#нато
#вс рф
#байден
#танк
#наемник
Читайте нас в
В США раскрыли, к чему приведут поставки ATACMS ВСУ
Экс-разведчик Риттер: РФ взорвет ключевую инфраструктуру Киева из-за ракет ATACMS
23 сентября 2023, 15:59

Фото: iStock/vadimrysev

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки американских ракет ATACMS украинским войскам. Об этом Риттер сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По мнению американского экс-разведчика, российские установки радиоэлектронной борьбы легко смогут подавить системы наведения ракет ATACMS. Он также отметил, что список важных целей для поражения серьезно увеличится.

Риттер подчеркнул, что в Пентагоне осознают тот факт, что российская армия сможет поразить снаряды такого типа.

Напомним, американский президент Джо Байден решил отправить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. Отмечается, что в ближайшее время Вашингтон отправит небольшое количество ракет. Такое решение было принято после визита украинского лидера Владимира Зеленского.

Читайте также:

FT: Байден решил отправить Киеву ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами

Госдепартамент США прокомментировал возможную поставку ATACMS Украине

Решение об отправке Украине дальнобойных ракет за Байденом

#сша
#армия
#президент
#ракеты
#байден
#джо байден
Читайте нас в
FT: Байден решил отправить Киеву ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами
23 сентября 2023, 15:50

Фото: iStock/zooz

Американский президент Джо Байден решил отправить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что в ближайшее время Вашингтон отправит небольшое количество ракет. По материалам издания, такое решение было принято после визита украинского лидера Владимира Зеленского.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 22 сентября, не подтвердил сообщения американских СМИ о том, что Вашингтон якобы решился на отправку Киеву дальнобойных ракет ATACMS. При этом глава американской дипломатии заявил, что Украина продолжит получать необходимую поддержку с учётом своих потребностей и регулярных обсуждений.

Читайте также:

Госдепартамент США прокомментировал возможную поставку ATACMS Украине

США приняли важное решение в отношении Украины

Решение об отправке Украине дальнобойных ракет за Байденом

#сша
#украина
#сми
#блинкен
#ракета
Читайте нас в
Достижения.рф