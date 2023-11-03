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Лавров: Россия не видит у Запада и Киева воли к устойчивому и справедливому миру

03 ноября 2023, 13:58
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не видит политической воли на западе и в Киеве к устойчивому и справедливому миру. Об этом Лавров сообщил на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Кувейта.

Лавров отметил, что российские подходы к тому, чтобы этот мир был обеспечен с полным учетом интересом безопасности России и интересов граждан, живущих на этих территориях, хорошо известны.

Ранее министр иностранных дел обвинил Францию и Германию в разрушении территориальной целостности Украины из-за несоблюдения минских соглашений. Лавров напомнил, что в 2022 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд сделали шокирующие заявления, согласно которым минские соглашения были «попыткой дать время Украине».

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#лавров
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«Это тупик»: Американский наемник рассказал неприятную правду о ВСУ
Наёмник Вандайк рассказал о большом числе убитых американцев в рядах ВС Украины
03 ноября 2023, 13:41

Фото: istock / Olena_Z

Наемник Мэттью Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал, что в рядах ВСУ погибло много американских граждан.

«Около 510 американцев были убиты, еще несколько человек получили ранения», — поделился боец.
Как утверждает Вандайк, в украинских наемнических батальонах умерло не только много американцев, но и бойцов из европейских стран. Наемник поделился, что правительство Украины поздно начало контрнаступление, из-за чего бойцам ВСУ нужно сражаться с хорошо подготовленными линиями обороны РФ.

Он назвал происходящее тупиком, который признают даже военные Украины. 

Ранее сообщалось, что в составе ВСУ были замечены французские наемники, действующие в качестве снайперов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#правительство
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#контрнаступление
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На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных
ГБР Украины сообщило о ликвидации канала сбыта психотропных веществ для военных
03 ноября 2023, 13:20

Фото: iStock/akiyoko

Государственное бюро расследований Украины сообщило в своем телеграм-канале о ликвидации канала сбыта психотропных веществ украинским военным в прифронтовых районах Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Сообщается, что канал был налажен ранее судимым жителем Николаевской области за такого же рода преступления. 

Ранее украинский военный Пётр Панайотов, попавший в плен ВС РФ рассказал, что солдаты ВСУ массово употребляют наркотики. По его словам, под Мариуполем украинские военные  имели доступ к наркотикам.

Он отметил, что командиры знали об этом, однако ничего не предпринимали. После бегства украинской полиции из здания РОВД Панайотов вместе со всей своей группой решили обыскать помещение и выкрали оттуда амфетамин, героин, метадон и разные другие.

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#наркотики
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#вс рф
#украина
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Наемник из США Вандайк назвал число погибших в рядах ВСУ американцев
Наемник из США Вандайк: В подразделениях ВСУ погибло более 500 американцев
03 ноября 2023, 13:11

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

В ходе украинского конфликта погибло множество американцев, воевавших в частях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал наемник из США Мэттью Вандайк.
В эфире YouTube-канала Judging Freedom он рассказал, что 510 американцев были убиты, еще несколько человек получили ранения. Также Вандайк сообщил, что, помимо граждан США, в рядах ВСУ сражаются наемники из разных стран Европы, среди которых также многие гибнут.

Американский военный считает, что украинское командование слишком поздно начало контрнаступление, в результате чего ВСУ приходится сталкиваться с отлично подготовленными линиями российской обороны. Наемник отметил в заключение, что  в настоящий момент для ВСУ наступила тупиковая ситуация, что признают даже украинские военные.

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#сша
#военные
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#всу
#наемники
#контрнаступление
#украина
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Во Львовской области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры
03 ноября 2023, 12:59

Фото: iStock/sarawutk

Объект критической инфраструктуры во Львовской области на западе Украины получил повреждения, в результате возник пожар. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.
По словам Козицкого, возгорание было оперативно ликвидировано. Однако название предприятия, на котором был пожар, глава областной администрации называть не стал.

Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге Полтавской области возник пожар. Предприятие остановило работу. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#предприятия
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Рогов сообщил об уничтожении группы пехоты ВСУ в районе Вербового
Рогов: группу пехоты ВСУ на бронетехники уничтожили в районе Вербового
03 ноября 2023, 11:40

Фото: iStock/zabelin

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что группа пехоты ВСУ на бронетехнике пыталась на скорости прорваться к позициям российских войск в районе Вербового на запорожском фронте, но была остановлена и уничтожена. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что далее были новые атаки в направлении Работино и Вербового, однако российские артиллеристы отразили все атаки с помощью тяжелых минометов. 

Напомним, это не первый случай уничтожения украинских боевиков на данном участке боевых действий. Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что две группы украинских диверсантов уничтожены в районе села Вербовое на линии фронта в Запорожской области. В составе двух ДРГ было по пять-семь человек, половина из них уничтожена российскими военными, те, кто остался в живых, бежали. Он отметил, что продвижения украинских войск не допущено.

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#россия
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В США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому
Экс-разведчик Риттер: правительство Зеленского падет по окончании спецоперации
03 ноября 2023, 10:55

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского падет в результате специальной операции, проводимой РФ. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
По мнению Риттера, Зеленский отказался от стамбульского договора о постоянном нейтралитете Украины, по этой причине он рискует потерять еще больше территорий. Бывший разведчик выразил мнение, что ВС России возьмут Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу. Риттер подчеркнул, что «бандеризм будет истреблен».

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, делая ставку на главкома украинских войск Валерия Залужного.

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#удар
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Офицер раскрыл, что произошло с ВСУ на линии боевого соприкосновения
Офицер Дэвис: Украина не сможет добиться военных успехов в конфликте с Россией
03 ноября 2023, 10:30

Фото: iStock/Olena_Z

Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что украинские войска не смогут добиться военных успехов в конфликте с РФ. Об этом Дэвис сообщил на своем YouTube-канале.
По словам Дэвиса, ВСУ не смогли сдвинуться с мертвой точки в своем контрнаступлении, хотя на подготовку было направлено множество сил. Бывший полковник отметил, что если США предоставят Украине сотню миллиардов долларов военной помощи, которую хотел выделить Киеву американский президент Джо Байден, это никак не изменит ход противостояния.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские войска вынуждены снимать с разных направлений войска, чтобы закрыть бреши в обороне и остановить российские наступательные действия. Риттер считает, что украинские войска вновь понесут огромные потери, так как повторяют на поле боя одни и те же ошибки. 

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Новости СВО: что обнаружили ВС РФ у Работино, и какую тактику используют ВСУ
03 ноября 2023, 10:17

Фото: istockphoto/Sergii Zyskо

На одном из участков фронта на стороне ВСУ выполняют задачи иностранные наемники-снайперы. Однако российская разведка замечает, что на линию соприкосновения стали чаще прибывать мобилизованные, нежели члены элитных формирований. Редакция «Радио 1» расскажет, кто воюет на стороне ВСУ, какую тактику использует противник, и почему она предсказуема.

Французских снайперов заметили у Работино

 
В Запорожской области в районе населенного пункта Работино присутствуют наемники из Франции, которые выполняют боевые задачи на стороне ВСУ в качестве снайперов. Об этом сообщил один из российских разведчиков, видеоинтервью с которым опубликовало Минобороны РФ. По словам бойца, кроме снайперов-французов вблизи села было обнаружено вооружение иностранного производства.

Разведчик также рассказал, что российские военные научились определять, из каких бойцов сформированы подразделения противника. По его словам, на Работино уже не отправляются элитные бригады, и боевые задачи выполняют мобилизованные.   

 

Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления БПЛА ВСУ


Руководитель пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российская артиллерия уничтожила пункт управления дронами и склад с боеприпасами ВСУ, пишет издание РИА Новости.  

По словам собеседника издания, российские бойцы поразили пункт управления ВСУ в районе Серебрянки в ДНР. В атаке были задействованы ракетные войска и штурмовая авиация. Также ВС РФ уничтожили боевую технику ВСУ, в том числе гаубицу M-777 и артиллерийские установки Krab.


Раскрыты потери лучших танков ВСУ
Раскрыты потери лучших танков ВСУ

В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте


Командование ВСУ вынуждено снимать военных с разных участков фронта, чтобы закрыть бреши в обороне и не допустить прорыва ВС РФ. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном.
По словам американского военного, ВСУ несут большие потери из-за того, что совершают предсказуемые действия, пытаясь сдержать наступление российских войск.


Последние новости СВО


ВС РФ нанесли удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области с помощью беспилотников «Герань», сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Объект использовался противником для снабжения топливом украинских формирований.
 
На Купянском участке российским бойцам удалось продвинуться к югу от Первомайского, зачистив территорию от противника. Также ВС РФ провели серию успешных атак в районе Красногоровки.

РВ: РФ уничтожила командира спецназа ВСУ, участвовавшего в карательных операциях
РВ: РФ уничтожила командира спецназа ВСУ, участвовавшего в карательных операциях

На Херсонском направлении ситуация остается напряженной. ВСУ удерживают плацдарм на островной части Днепра. Боестолкновения продолжаются в Крынках, ВС РФ перехватывают инициативу, однако вытеснить противника пока не удалось.

ВСУ перегруппировывают силы на Ореховском участке фронта. Идет переброска войск в Работино для сдерживания российского наступления.

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Стало известно о масштабах потерь ВСУ на купянском направлении
Марочко: Потери ВС Украины на Купянском направлении превысили число свежих сил
03 ноября 2023, 08:51

Фото: istock /Tomas Ragina

Потери Вооруженных сил Украины в Купянском районе Харьковской области превышают количество солдат, которые только прибыли на линию фронта. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, сообщает РИА Новости.
Подполковник рассказал, что речь про потери украинских солдат возле населенного пункт Синьковка. Марочко утверждает, что если так и продолжится, то ВСУ рискует в ближайшие дни потерять ресурсы для сдерживания ВС РФ на данном участке фронта.

«За последние несколько суток в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь», — подчеркнул эксперт.
Ранее разведчик ВДВ РФ рассказала, что под Работино в Запорожской области замечены французские наемники, действующие в качестве снайперов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#всу
#вс рф
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