Лавров: Россия не видит у Запада и Киева воли к устойчивому и справедливому миру

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не видит политической воли на западе и в Киеве к устойчивому и справедливому миру. Об этом Лавров сообщил на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Кувейта.
Ранее министр иностранных дел обвинил Францию и Германию в разрушении территориальной целостности Украины из-за несоблюдения минских соглашений. Лавров напомнил, что в 2022 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд сделали шокирующие заявления, согласно которым минские соглашения были «попыткой дать время Украине».
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Екатерина Коршунова