Лавров сообщил, кто на самом деле управляет конфликтом на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликтом на Украине управляют США. Об этом он сообщил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
Данное заявление было сделано в ответ на анонсированные США поставки более дальнобойных ракет Украине. Речь идёт о ракетах ATACMS, способных достигать до 300 километров. В настоящее время идут дополнительные переговоры по осуществлению этих поставок.
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