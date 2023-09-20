Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о возрастающих рисках мирового конфликта

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что риски глобального конфликта растут. Об этом Лавров сообщил в рамках выступления в Совбезе ООН по Украине.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи. В качестве главы российской делегации, Сергей Лавров планирует провести около двадцати двусторонних встреч и участвовать в многосторонних консультациях, включая встречи в рамках БРИКС, Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) и Группы Друзей в Защиту Устава ООН.
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