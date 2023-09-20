Лавров возложил на Запад ответственность за развал Украины

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад, который сорвал выполнение минских соглашений по урегулированию на Украине, несет ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны. Об этом Лавров сообщил в рамках выступления в Совбезе ООН по Украине.
Ранее Лавров заявил, что риски глобального конфликта растут. По его словам, РФ настаивала и настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись во всей их полноте, включая принципы суверенного равенства стран.
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