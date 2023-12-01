Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит причин, по которым цели специальной военной операции должны пересматриваться. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Напомним, встреча министров иностранных дел государств ОБСЕ прошла с 30 ноября по 1 декабря в Скопье (Македония). В ходе заседания главы МИД определяли страну, которая станет председателем организации на предстоящий год.
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