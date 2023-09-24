Лавров заявил об уважении Россией территориальной целостности Украины

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Россия уважает территориальную целостность Украины в соответствии с принципами, заложенными в Декларации о независимости 1991 года. Как сообщает «Лента.ру», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции, посвященной итогам 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Лавров подчеркнул, что Россия не имеет проблем с территориальной целостностью Украины, и напомнил о разрушении этой целостности событиями, связанными с переворотом, который поддерживали лица, объявившие войну собственному народу. Глава МИД России также выразил интерес России к ключевому условию, которое было важным для Москвы, а именно отказу Украины вступать в военные альянсы.
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Артем Кузьмин