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Решение Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы демонстрирует слабость Белого дома и страх Америки перед Россией.
Французская газета Le Monde пишет, что Вашингтон пошёл на этот спорный шаг, чтобы хоть как-то уравновесить превосходство России в артиллерии.
Накануне Белый дом объявил о передаче кассетных боеприпасов Украине. По сообщениям правительства, доля неразорвавшихся элементов оружия не превышает 2,35%. Но газета The New York Times сообщила, что вероятность отказа такого вида снарядов может превышать 14%.
Подготовленные для Украины кассетные боеприпасы были испытаны пять раз в период с 1998 по 2020 год, сообщил заместитель министра обороны США Колин Кал. Их название засекречено, но сроки проведения тестирования указывают на то, что это снаряды М864, которые использовались американской армией в 1990-х во время вторжения в Ирак. Производство этих боеприпасов было прекращено ещё в 1996 году, когда выяснилось, что коэффициент неразорвавшихся снарядов слишком велик.
Таким образом, после прекращения использования кассетных боеприпасов армией Украины потребуется длительное время для их разминирования. Появится необходимость в предупреждении населения, поскольку неразорвавшиеся снаряды могут быть разбросаны на площади более 30 км.
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«Это признание слабости», —сообщает издание, отметив, что это касается всех западных союзников Украины.
Подготовленные для Украины кассетные боеприпасы были испытаны пять раз в период с 1998 по 2020 год, сообщил заместитель министра обороны США Колин Кал. Их название засекречено, но сроки проведения тестирования указывают на то, что это снаряды М864, которые использовались американской армией в 1990-х во время вторжения в Ирак. Производство этих боеприпасов было прекращено ещё в 1996 году, когда выяснилось, что коэффициент неразорвавшихся снарядов слишком велик.
Таким образом, после прекращения использования кассетных боеприпасов армией Украины потребуется длительное время для их разминирования. Появится необходимость в предупреждении населения, поскольку неразорвавшиеся снаряды могут быть разбросаны на площади более 30 км.
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Мария Фирсова