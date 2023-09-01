Le Monde: У США не хватает боевого опыта для помощи ВСУ

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
У американских военных нет необходимого боевого опыта, чтобы научить украинцев справляться с российскими инженерными укреплениями, возведенными на линии боевого соприкосновения. Об этом заявила эксперт некоммерческой исследовательской организации RAND Дара Мэссикот.
Авторы публикации признают, что модель боевых действий, опробованная американцами в Ираке и Афганистане, оказалась совершенно бесполезна на Украине. Мэссикот добавила, что успехи контрнаступления ВСУ будут зависеть от факторов, которые не освещаются в публичном пространстве, таких, как темпы использования артиллерийских снарядов и реальное количество потерь в живой силе и технике.
Читайте также:
Украинское командование намеренно бросает бойцов в «мясные штурмы»
МО РФ: ВСУ массово отказываются форсировать Днепр
Глава ГУР Украины Буданов признал большие потери в ВСУ
Александр Бойцов