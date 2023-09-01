Le Monde: У США не хватает боевого опыта для помощи ВСУ

За последние дни в зоне спецоперации российские военные лиувидировали трех иностранных наёмников из Колумбии, Азербайджана и Грузии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».