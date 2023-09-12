Лихачев: Энергодар массово атаковали беспилотники

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ВСУ нанесли массированный удар по Энергодару в Запорожской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в рамках Восточного экономического форума.
«Вчера была массированная атака беспилотниками на город Энергодар. В районе 18.00 было зафиксировано шесть прилетов. Два беспилотника удалось ликвидировать на подлете, четыре нанесли удары», - рассказал Лихачёв.
По его словам, дроны смогли нанести удары по городскому парку, Дому культуры «Современник», а также по офису «Единой России». Лихачёв предположил, что таким образом украинские власти мстят жителям Энергодара за проактивное голосование, отметив, что «Единая Россия» в Энергодаре набрала 86% голосов на выборах.
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