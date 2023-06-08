Лихачев: Персонал Запорожской АЭС готов к любым нештатным ситуациям

Фото: Фотобанк Московской области
Как подчеркнул глава «Росатома», касается это и сценария потери того или иного количества воды для охлаждающего контура
Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о готовности персонала Запорожской АЭС к нештатным ситуациям, сообщает «Пятый канал».
Он добавил, что на фоне обстрелов со стороны украинской армии, а также подрыва и разрушения Каховской ГЭС весь персонал ЗАЭС действует исключительно грамотно и своевременно.
Отдельно глава «Росатома» пояснил, что все сотрудники станции как организационно, так и технологически готовы к реализации сценария о нехватке воды для охлаждающего контура Запорожской АЭС.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также заявил об отсутствии угрозы для работы Запорожской АЭС. «Пруд-охладитель заполнен, пока никакой критической или опасной ситуации нет», — сообщил он.
«Хочу сказать, что все наши эксперты понимают ситуацию. Целый ряд запасных вариантов для ликвидации последствий тех или иных нештатных ситуаций имеется, и мы к ним технологически готовы», — подчеркнул Лихачев в эфире телеканала.
Отдельно глава «Росатома» пояснил, что все сотрудники станции как организационно, так и технологически готовы к реализации сценария о нехватке воды для охлаждающего контура Запорожской АЭС.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также заявил об отсутствии угрозы для работы Запорожской АЭС. «Пруд-охладитель заполнен, пока никакой критической или опасной ситуации нет», — сообщил он.
Артем Путинцев