Литва призвала ЕС использовать балтийские порты для экспорта с Украины

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В понедельник Литва обратилась к Евросоюзу с предложением использовать порты Балтийского моря для экспорта украинского зерна в свете истечения срока действия зернового контракта, сообщает агентство France Presse, ссылаясь на письмо от трех литовских министров к комиссарам ЕС.
«Балтийские порты могут обеспечить надежную замену для транзита украинской продукции, включая зерно», — цитирует агентство текст письма.Согласно информации агентства, в письме утверждается, что порты Балтийского моря в состоянии обеспечить транспортировку до 25 миллионов тонн зерна в год.
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