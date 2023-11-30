«Лучше обратиться к специалистам»: Как сложилась судьба разведчика после ранения на СВО

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Российский разведчик Николай Голуб был серьезно ранение кассетным боеприпасом в зоне военной спецоперации. Он призвал обращаться к специалистам, чтобы как можно быстрее вернуться к мирной жизни. Об этом пишут РИА Новости.
Летом 2022 после перевода в Марьинку Голуб потерял ногу и домой вернулся только в начале зимы после завершения лечения в госпитале. Боец продолжительное время проходил реабилитацию в лагере «Перезагрузка» Народного фронта, получая психологическую помощь.
«К мирной жизни адаптировался быстро, хотя среди моих товарищей есть и те, кому тяжело справляться с психологической нагрузкой. Лучше обратиться к специалистам», – заявил разведчик.
Ранее в сети появилось видео уничтожения солдата Вооружённых сил Украины российским снайпером за один выстрел. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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