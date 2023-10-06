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Лукашенко призывает остановить конфликт на Украине, чтобы избежать худшего

06 октября 2023, 16:45
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз призвал остановить конфликт на Украине во избежание худшего развития сценария.
«Очередной раз говорю: надо остановиться, ибо будет хуже. Вы видите, что поляки уже готовы прихватить запад Украины. Россияне уже по всем направлениям (я каждый день получаю эту информацию) ведут активную оборону. Они уже атакуют».
По мнению Лукашенко, украинцам воевать нечем.


«Сейчас надо остановиться. В противном случае никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет ни с украинцами, ни с Западом», - цитирует слова белорусского лидера информационное агентство Белта.
Также Лукашенко отметил, что в медиа складывается образ Владимира Зеленского как попрошайки, только и делающего, что выпрашивающего помощь у других государств.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» в Брестской области заявил, что у Соединенных Штатов и Евросоюза нет единства по конфликту на Украине.

Он также отметил, что Европе этот конфликт совершенно не нужен. Они боятся его разрастания, поскольку боевые действия происходят на их единой территории. Для США же единственная проблема заключается в многомиллиардных затратах, но, при этом, они успешно проводят необходимые им испытания на театре военных действий, заключил Лукашенко.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#украина
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ВС России подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
ВС России подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
06 октября 2023, 15:37

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас сообщил, что в Херсоне артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» с помощью гаубицы Д-20 подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами командования украинской армии, передает РИА Новости.
Бандерас рассказал, что аэроразведка с помощью беспилотников вела наблюдение за противником. Из здания вышли украинские военнослужщие, сели в бронированный внедорожник и в составе колонны сопровождения двинулись в сторону промзоны.

По словам начальника штаба, поражение военному объекту было нанесено с первого выстрела. Оперативным методом силовых структур было установлено, что в машине, которая возглавляла колонну находились высокопоставленные офицеры командования украинской армии.

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#россия
#вс рф
#всу
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«Скоро совсем не останется мужчин»: В США предрекли демографический кризис на Украине
Бывший агент ЦРУ Джонсон: ВСУ теряют позиции из-за атак ВС России с флангов
06 октября 2023, 15:23

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные сил Украины продолжают нести колоссальные потери, так и не сумев пробиться в первую линию российской обороны, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«ВСУ продолжают нести огромные потери, наталкиваясь на выстроенные Россией оборонительные линии, которые напоминают «эластичный жгут» — украинские подразделения раз за разом вклиниваются в порядки россиян, получают удары с флангов и оказываются вынуждены возвращаться на исходные позиции», - прокомментировал ситуацию Джонсон.

Бывший сотрудник ЦРУ указал на еще одно страшное последствие украинского конфликта. По его словам, на Украине скоро просто не останется мужчин. Страну накроет масштабный демографический кризис, некому будет заводить детей, не останется отцов.

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#украина
#сша
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Россия и Украина обменялись телами военнослужащих
06 октября 2023, 14:38

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в своем Telegram-канале.
«Сегодня состоялась передача тел погибших военнослужащих. Россия забрала 60 тел погибших бойцов, украинской стороне переданы 64 тела», прокомментировал ситуацию Саралиев.

Напомним, вчера российский лидер Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Комментируя ситуацию на линии боевого соприкосновения он заявил, что с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек. Это санитарные, безвозвратные потери. 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса.

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#россия
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Жительницам Киева пришли повестки на фронт
06 октября 2023, 12:39

Фото: iStock/Olga Balynska

Киевлянки получили повестки на фронт.
Mash пишет, что об этом рассказала одна из женщин, которая попала под украинскую мобилизацию.  По словам киевлянки, она работает простым бухгалтером и даже автомат ни разу не видела. 

Сообщается, что раньше призывали только женщин с медицинским образованием для работы в госпиталях. С 1 октября на Украине начали ставить на воинский учет женщин медиков, об этом сообщил руководитель пресс-службы сухопутных войск Украины Владимир Фитьо в эфире всеукраинского телемарафона.

«С 1 октября женщины-медики должны явиться в свои центры комплектования (так на Украине называют военкоматы), чтобы стать на воинский учет. Это не мобилизация, это проведение воинского учета, чтобы мы знали, какой есть мобилизационный ресурс в медицинской сфере», - прокомментировать ситуацию Фитьо.
Он также отметил, что сразу мобилизовывать никого не будут, однако, лицам, проигнорировавшим повестку и не явившимся в военкомат, грозит штраф.

Также известно, что женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать с Украины из-за решения властей, которое обязывает их встать на воинский учет.

Как рассказала журналистам глава украинской ассоциации «ФармРада» Елена Прудникова, только лишь за последние две недели в стране уволились несколько тысяч фармацевтов, особенно на западе Украины.

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#украина
#сво
#женщины
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Авиация уничтожила катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма
Вертолет Ка-29 уничтожил украинский катер, следовавший в направлении Крыма
06 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/0

Вертолет Ка-29 Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря обнаружил и уничтожил морской дрон ВСУ, следовавший к Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что попытка террористической атаки пресечена сегодня, 6 октября, в 10.45 мск.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что в городе отражают атаку двух безэкипажных морских катеров ВСУ. По словам Развожаева, громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО Черноморского флота. Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. 

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#итоги
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#новости
#сво
#всу
#рф
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Последние новости СВО: обстановка на фронте, где закрепились ВС РФ
06 октября 2023, 10:39

Фото: istock/Sergii Zyskо

На Бахмутском направлении продолжаются бои за железнодорожную ветку. Противник пытается взять инициативу, несмотря на большие потери личного состава. Редакция «Радио 1» расскажет, на каких участках фронта удалось закрепиться ВС РФ и где ВСУ пытаются атаковать.

ВС РФ ударили по азовцам*


На краснолиманском направлении российские военнослужащие нанесли удар по штурмовым группам ВСУ. Более 40 боевиков группировки были уничтожены. Атака была проведена в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества.
 

ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР

 
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 30 раз, выпустив 106 снарядов. В районе населенного пункта Горловка противник применил кассетные боеприпасы. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем телеграм-канале.
 

Воздушная тревога на Украине

 
Минувшей ночью воздушная тревога прозвучала в восьми областях Украины. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в центре города. По его словам, атаки произошли в центральной части.
Кроме того, издание «Общественное» информирует о взрывах в Измайловском районе Украины. Также сообщалось о взрывах в украинской столице.

 

На Украине осознали горькую правду о будущем ВСУ
На Украине осознали горькую правду о будущем ВСУ

Последние новости СВО

 
Штурмовые отряды ВС РФ установили контроль над несколькими опорными пунктами противника на Старобельском направлении. На Времьевском участке российские войска провели несколько успешных атак в районе Заветного Желания. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
 
На южном фланге Бахмута продолжаются боевые действия. Несмотря на большие потери, ВСУ продолжают попытки взять инициативу над железнодорожной веткой у Андреевки. Противник пытается удержать плацдарм на Херсонском направлении и идти в атаку в направлении Приютного. Российские военнослужащие отбивают атаки противника и контратакуют к северу и северо-востоку в направлении Ровнополя. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo. На Донецком участке фронта ВС РФ также идут в наступление. Штурмовые действия продолжаются в Марьинке.
 
ВСУ пытаются идти в контратаку на северных окраинах Новопрокоповки. На Луганском направлении продолжается наступление российских войск у Торского и Макеевки. Под обстрелами российских войск позиции противника в Белогоровке, Подолах и Сеньковке. 
 
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* Запрещенная в России террористическая организация.
#новости
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#сво
#всу
#вс рф
#удар
#атака
#воздушная
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Шойгу поставил задачу по наращиванию темпов производства и ремонта Су-34
06 октября 2023, 09:22

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу поставил руководству предприятия оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова» задачу по наращиванию темпов производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемых изделий. В частности, речь идет про истребитель Су-34. Информацию сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Эта машина (истребитель Су-34 — прим. ред) — основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться», — заявил глава ведомства. 
Директор авиационного завода Александр Панасенко рассказал, что на сегодняшний день предприятие может помимо выпуска серийной продукции, производить капремонт авиационной техники, которая выработала ресурс при эксплуатации.

Глава Минобороны также обратил внимание на то, что в России есть предприятия, которые работают на опережение по программе 2024 года.

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*Запрещенная в России террористическая организация.
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В центре Харькова утром 6 октября слышны взрывы
В Харькове утром 6 октября прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога
06 октября 2023, 08:32

Фото: istock / FelixRenaud

В центре Харькова прозвучали взрывы, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Мэр Харькова Игорь Терехов.

 «Город Харьков подвергается обстрелу. Имеются данные об атаке в центральной части города» - заявил мэр города. 
Сигналы тревоги раздаются с С 6:48 по московскому времени.

Также, в ночь с четверга на пятницу взрывы слышны в Киеве, Николаеве и Одессе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украинцам предлагают похороны для избежания мобилизации
РИА Новости: Украинцы покупают свидетельство о смерти для избежания мобилизации
06 октября 2023, 07:58

Фото: istock / Liudmila Chernetska

В даркнете украинцам предлагают приобрести свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации. Авторы объявления заявили, что можно даже утроить подставные похороны, если нужно. Об этом сообщает издание РИА Новости.

«Делаем полный комплект для получения вами компенсации от государства за убитого родственника! Тем самым вы можете не идти на войну и получить деньги», — указано в объявлении. 
Также в описании теневые торговцы обещают будущим покупателям выдать официальное свидетельство о смерти с «проводкой по всем базам». Услуга предлагают оказать за 10 тысяч долларов. 

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы. Многие мужчины не хотят идти на фронт, чтобы там погибать, в связи с чем и появляются такие объявления.

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*Запрещенная в России террористическая организация.
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