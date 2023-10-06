Лукашенко призывает остановить конфликт на Украине, чтобы избежать худшего

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз призвал остановить конфликт на Украине во избежание худшего развития сценария.
«Очередной раз говорю: надо остановиться, ибо будет хуже. Вы видите, что поляки уже готовы прихватить запад Украины. Россияне уже по всем направлениям (я каждый день получаю эту информацию) ведут активную оборону. Они уже атакуют».По мнению Лукашенко, украинцам воевать нечем.
«Сейчас надо остановиться. В противном случае никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет ни с украинцами, ни с Западом», - цитирует слова белорусского лидера информационное агентство Белта.Также Лукашенко отметил, что в медиа складывается образ Владимира Зеленского как попрошайки, только и делающего, что выпрашивающего помощь у других государств.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» в Брестской области заявил, что у Соединенных Штатов и Евросоюза нет единства по конфликту на Украине.
Он также отметил, что Европе этот конфликт совершенно не нужен. Они боятся его разрастания, поскольку боевые действия происходят на их единой территории. Для США же единственная проблема заключается в многомиллиардных затратах, но, при этом, они успешно проводят необходимые им испытания на театре военных действий, заключил Лукашенко.
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Мария Фирсова