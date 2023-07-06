Лукашенко рассказал, в каком случае возможно использование ядерного оружия

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие не будет применено в ходе СВО: это возможно только при агрессии со стороны НАТО.
Ранее белорусский лидер выразил уверенность в том, что ядерное оружие, которое находится на территории республики и хранится в надежном месте, не будет применено. Он также отметил, что все больше убеждается в том, что ТЯО должно находится в Беларуси.
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