Лукашенко: Россия нанесет контрудар

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае возвращения ВС РФ к стратегии наступления в зоне спецоперации, Россия нанесет контрудар на юге и пробиваться к Приднестровью. Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает Telegram-канал «Пул первого».
Лукашенко считает, что «Россия нанесет контрудар», если Украина понесет достаточные потери при своем контрнаступлении. При этом российский удар будет нацелен на захват украинского побережья Черного моря.
Однако Лукашенко подчеркнул, что Украина использовала еще не весь свой стратегический резерв.
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«Они отрубят полностью Украину от Черного моря и от самых хороших и ценных территорий. Вот над этим надо подумать. Для Украины будет очень опасен контрудар по югу и до Приднестровья», - уверен белорусский лидер.
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Элина Позднякова