Магаданский губернатор рассказал о герое, подбившем несколько танков ВСУ

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Губернатор Сергей Носов сообщил в своем телеграм-канале, что танк, под командованием бойца из Хасынского округа Магаданской области по имени Владимир Цацулин, совершил успешную операцию по уничтожению нескольких бронированных машин противника в рамках специальной военной операции.
«Под командованием нашего хасынского бойца Владимира Цацулина танк с легкостью справился с несколькими бронированными машинами, которые принадлежали неонационалистам. Его действия помогли остановить попытку наступления украинских боевиков и вынудили их отступить. Благодаря этой операции, подразделения российской группировки „Восток“ сумели отразить три атаки и сорвать ротацию сил Вооруженных сил Украины. За его выдающиеся успехи на службе Владимир был удостоен награды — Георгиевского креста», — отметил Носов.Читайте также:
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