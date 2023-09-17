Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Магаданский губернатор рассказал о герое, подбившем несколько танков ВСУ

Магаданский губернатор рассказал о герое, подбившем несколько танков ВСУ

Глава Магаданской области Носов: боец Цацулин уничтожил несколько бронемашин ВСУ
17 сентября 2023, 04:37
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Губернатор Сергей Носов сообщил в своем телеграм-канале, что танк, под командованием бойца из Хасынского округа Магаданской области по имени Владимир Цацулин, совершил успешную операцию по уничтожению нескольких бронированных машин противника в рамках специальной военной операции.
«Под командованием нашего хасынского бойца Владимира Цацулина танк с легкостью справился с несколькими бронированными машинами, которые принадлежали неонационалистам. Его действия помогли остановить попытку наступления украинских боевиков и вынудили их отступить. Благодаря этой операции, подразделения российской группировки „Восток“ сумели отразить три атаки и сорвать ротацию сил Вооруженных сил Украины. За его выдающиеся успехи на службе Владимир был удостоен награды — Георгиевского креста», — отметил Носов.
Читайте также:


Танк группировки ВС РФ «Восток» обратил в бегство колонну украинской техники

Русские разведчики в бою под Вербовым пленили американского наемника - видео

В Киеве раскрыли, что солдаты ВСУ устроили на передовой
#награды
#операции
#солдаты
#всу
#вс рф
#танк
Читайте нас в
В Московской области сбили еще один беспилотник
Собянин: ПВО сбила в Раменском районе Московской области еще один беспилотник
17 сентября 2023, 04:33

Фото: IStock/Naypong

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат, который предпринял попытку атаковать Москву. Инцидент произошел в Раменском районе Московской области, и об этом сообщил мэр Москвы, Сергей Собянин. «Силы ПВО сбили ещё один беспилотник, который ночью пытался осуществить атаку на Москву. По предварительным данным, после падения обломков нет информации о разрушениях и пострадавших», — написал он в своем телеграм-канале.
«Силы ПВО сбили ещё один беспилотник, который ночью пытался осуществить атаку на Москву. По предварительным данным, после падения обломков нет информации о разрушениях и пострадавших», — написал он в своем телеграм-канале.
Читайте также:

Минобороны: два беспилотника уничтожили в российских городах

В Подмосковье сбили беспилотник

Средства ПВО уничтожили у побережья Крыма еще четыре беспилотника
#подмосковье
#беспилотник
#минобороны
#пво
Читайте нас в
Средства ПВО уничтожили у побережья Крыма еще четыре беспилотника
Минобороны: над северо-западным и восточным побережьями Крыма сбиты четыре БПЛА
17 сентября 2023, 03:15

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над северо-западными и восточными побережьями полуострова Крым, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны.
Это произошло с 1:45 до 2:20 по московскому времени, когда была предотвращена новая террористическая атака со стороны украинского режима на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации.

Специалистами противовоздушной обороны были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата украинского происхождения.

Читайте также:

Российские военные уничтожили рядом с Крымом два беспилотника

В Крыму напомнили слова Молотова после удара ВСУ западными ракетами

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский уничтожит три поколения украинских мужчин
#военные
#всу
#зеленский
#атака
Читайте нас в
Российские военные уничтожили рядом с Крымом два беспилотника
Минобороны: средства ПВО сбили у западного побережья Крыма два украинских БПЛА
17 сентября 2023, 02:22

Фото: IStock/Naypong

По информации Министерства обороны России, российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.
Инцидент произошел около 1:15 утра 17 сентября у западного побережья полуострова Крым. По данным Минобороны, эти действия представляли собой попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием БПЛА на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации.

Читайте также:

В Орловской области сбили беспилотник

В Харьковской области российский дрон уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ

Минобороны: два беспилотника уничтожили в российских городах
#беспилотник
#дрон
#бпла
#инцидент
#крым
#минобороны
Читайте нас в
В Подмосковье сбили беспилотник
Собянин: ПВО сбила над подмосковной Истрой БПЛА, разрушений и пострадавших нет
17 сентября 2023, 02:15

Фото: iStock/NiseriN

В ночь на 17 сентября была успешно предотвращена атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городском округе Истра Московской области.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По предварительным данным, инцидент не привел к разрушениям или пострадавшим.

Специалисты экстренных служб уже находятся на месте происшествия и проводят необходимые мероприятия.

Читайте также:

В московских аэропортах произошла массовая задержка рейсов

ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области

Гладков: село Долгое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе

#дрон
#сергей собянин
#село
#мероприятия
#специалисты
#инцидент
#происшествия
#мэр
#всу
Читайте нас в
Стало известно о ракетном ударе по танкоремонтному заводу ВСУ в Харькове
РИА: ремонтная зона бронетанкового завода в Харькове попала под ракетный удар
17 сентября 2023, 01:20

Фото: iStock/Sergii Zyskо

По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ракетные удары были нанесены по ремонтной зоне бронетанкового завода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Харькове, передает РИА Новости.
Очевидцы, по его словам, услышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций. Кроме того, также зафиксированы ракетные атаки на сортировочный железнодорожный узел.

Читайте также:

Гагин раскрыл подробности уничтожения Challenger 2 у Работино

СВО: последние новости с фронта, контратака ВСУ и оставленные позиции

Министр обороны ФРГ разозлился на Кличко, выпрашивавшего ракеты для ВСУ
#железнодорожный
#фрг
#новости
#всу
#ракеты
Читайте нас в
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский уничтожит три поколения украинских мужчин
16 сентября 2023, 21:17

Фото: iStock/e-crow

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стремление украинского лидера Владимира Зеленского продолжать боевые действия приведет к уничтожению значительной части украинских мужчин. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Соскин считает, что все военнообязанные мужчины, родившиеся в период с 1980 до 2000 года, будут убиты из-за продолжающихся боевых действий. Он напомнил, что Зеленского избрали для того, чтобы он установил мир, а не разжигал войну и убийство сограждан.

«Через два-три года украинский мужчина станет очень большой антикварной редкостью», — заключил Соскин.

Напомним, ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что НАТО может ввести войска на Украину из-за череды неудач украинских войск. 

Читайте также:

В Крыму напомнили слова Молотова после удара ВСУ западными ракетами

В США заявили, что НАТО может ввести войска на Украину

В СФ прокомментировали сообщение о готовности Киева объявить войну России

#сша
#убийство
#мужчины
#мужчина
#мир
#нато
#всу
Читайте нас в
В Крыму напомнили слова Молотова после удара ВСУ западными ракетами
Шонус ответил цитатой Молотова на заявление Киева об ударах западными ракетами
16 сентября 2023, 20:05

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус привел слова из обращения советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова после нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году. Так Шонус прокомментировал информацию об ударах по Крыму западными ракетами, передает РИА Новости.
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», — сообщил Шонус.

Он также подчеркнул, что РФ своевременно начала специальную операцию, не допустив агрессии на свою территорию. 

Напомним, ранее командующий ВС украинских войск Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар «не на гражданском объекте», был нанесен ВСУ при использовании западных ракет. Олещук подчеркнул, что британские «Storm Shadow» и французские «Scalp» «работают прекрасно».

Читайте также:

ВВС Украины фактически признали, что нанесли удар по Крыму западным оружием

В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами

На Украине раскрыли подробности ночного удара по Севастополю

#победа
#дело
#пожар
#всу
#удар
#рф
Читайте нас в
В США заявили, что НАТО может ввести войска на Украину
Экс-агент ЦРУ Макговерн: НАТО может ввести войска на Украину из-за поражения ВСУ
16 сентября 2023, 19:53

Фото: iStock/Vlad Yushinov

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что НАТО может ввести войска на Украину из-за череды неудач украинских войск. Об этом Макговерн сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Макговерн отметил, что такой вариант развития событий допускают в США. По мнению экс-агента ЦРУ, Вашингтон может компенсировать провал украинских войск тем, что передаст Киеву ракеты ATACMS.

Напомним, ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что переговоры о поставке ракет дальнего действия ATACMS на Украину продолжаются, Киев получит от Вашингтона этот тип вооружений. Николенко отметил, что предстоящий визит украинского лидера Зеленского в США c выступлением на Генассамблее ООН послужит «консолидации мирного плана, вовлекая в него как можно больше государств». 

Читайте также:

В МИД Украины заверили, что получат от США ракеты ATACMS

Экс-разведчик Риттер: ВСУ всеми силами пытаются дотянуть до начала сезона дождей

Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино

#сша
#военные
#мид
#оон
#всу
#ракеты
#киев
#переговоры
Читайте нас в
Один человек погиб при обстреле ВСУ села в Курской области
Губернатор Старовойт: один человек погиб при обстреле ВСУ села в Курской области
16 сентября 2023, 19:04

Фото: iStock/Motortion

Глава региона Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела ВСУ села в Курской области погиб один человек. Об этом Старовойт написал в своем телеграм-канале.
По информации губернатора, под обстрелом оказалось село Плехово Суджанского района. Сообщается, что частные дома получили повреждения.

Старовойт подчеркнул, что владельцам пострадавших домов будет оказана помощь в восстановлении.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке украинских войск с помощью дрона-камикадзе. По информации губернатора, повреждена водонапорная башня. Пострадавших в результате атаки нет.

Читайте также:

Гладков: село Долгое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе

В Херсонской области заявили о переходе Киева к тактике выжженной земли

СМИ: под Запорожьем нашли тело, предположительно, британского наемника

#помощь
#село
#дома
#спецоперация
#всу
#обстрел
#украина
Читайте нас в
Достижения.рф