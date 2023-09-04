МАГАТЭ известны сообщения об атаках украинских дронов на Курчатов

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Международному агентству по атомной энергии известны сообщения об атаках БПЛА в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове в Курской области 1 и 3 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.
3 сентября над городом Курчатов Курской области также произошел взрыв. Сработала система ПВО. По словам губернатора, пожар на месте падения обломков сбитого беспилотника в городе Курчатов потушили. Они упали на нежилое здание. Пострадавших в результате взрыва нет.
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