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Макгрегор: Польша может сравнять Львов с землей

Экс-советник Пентагона уверен, что Польша может «разнести ВСУ в пух и прах», если получит одобрение Вашингтона
27 июля 2023, 05:21

Фото: iStock/Jonathan_Wilson

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что Польша легко может сравнять с землей украинский город Львов в том случае, если Варшава получит одобрение Вашингтона на захват Западной Украины.
«Если мы решим шепнуть полякам: мол, <...> пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Redacted.

Также Макгрегор добавил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении польская армия может «разнести в пух и прах», если у них не окажется мощной противовоздушной и противоракетной обороны.


Ранее бывший эксперт Пентагона объяснил, что провальное украинское контрнаступление спровоцировало постепенное продвижение российских сил по всей линии соприкосновения. Он также обратил внимание, что президент России Владимир Путин в отличие от лидеров других стран не стремится к эскалации конфликта, а наоборот пытается избежать её.

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#всу
#зеленский
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Разведчики ВС РФ уничтожили военную технику ВСУ под Угледаром
Разведчики ВС РФ рассказали об уничтожении военной техники ВСУ под Угледаром
27 июля 2023, 05:45

Фото: сайт Минобороны РФ

Военнослужащие ВС РФ круглосуточно защищают рубежи от прорыва ВС Украины на Угледарском направлении. Кадры боевой работы разведчиков 29-й армии публикуют «Известия».
«Помогают огневые точки, обязательные наблюдательные посты, для того, чтобы враг и подумать о контрнаступлении на этом участке фронта не мог», — рассказал военный корреспондент издания Кирилл Ольков.

По его словам, российские разведчики первыми заметили приближение войск Украины. Военнослужащие ВС РФ заняли огневые точки, а координаты противника передали артиллерии. Однако подобраться вплотную украинским военным и не удалось, так как боевая техника подорвалась на минах.



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#техника
#всу
#вс рф
#сво
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Российские военные отразили девять атак ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВС России отразили девять атак противника, уничтожив более 150 солдат ВСУ
27 июля 2023, 05:18

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные отразили девять атак ВС Украины на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Савчука, экипажи Су-34 группировки «Центр» на указанных направлениях нанесли удар с применением управляемого комплекса ракетно-бомбового вооружения по пункту управления, командно-наблюдательного пункту и двум складам с боеприпасами ВСУ близ населенных пунктов Торская, Красный Лиман, Терны и Новолюбовка.

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей подразделения группировки "Центр" отразили девять попыток атаки противника. Уничтожены две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, пять автомобилей типа «пикап», орудие Д-30, три миномёта и более 150 боевиков. Восемь военнослужащих Национальной гвардии Украины сдались плен», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, три реактивных снаряда HIMARS удалось сбить с помощью комплексов ПВО, добавил Савчук.

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#всу
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#вооружения
#удар
#пво
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Сальдо: Активность перемещений ВСУ на Херсонщине снизилась после уничтожения склада ГСМ
27 июля 2023, 04:57

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Уничтожение крупнейшего склада горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Бериславом привело к снижению активности перемещений транспорта и военной техники в Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом сообщил в интервью ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Он сообщил, что мелкие группы украинских военных не оставляют попыток переправиться на левобережье Днепра.

По словам Сальдо, необходимо препятствовать киевскому режиму в накоплении запасов вооружения и расходных материалов для него, во избежание нанесения вреда российской армии.

Ранее в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонщины заявил, что с 1 по 23 июля украинские подразделения в ходе боевых действий на территории области потеряли до 880 человек личного состава,а также  более 30 лодок, два танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы. Наибольшие потери противник понес в районе Антоновского моста и Кинбурнской косы, подчеркнул он.

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#херсонская область
#украина
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ВС России уничтожили несколько БМП Bradley в Запорожской области
Российские войска уничтожили американские БМП Bradley ВСУ в Запорожской области
27 июля 2023, 04:33

Фото: iStock/huettenhoelscher

Военные 58-й армии Южного военного округа ВС России ликвидировали несколько БМП Bradley, переданных Киеву США, в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.
По информации агентства, солдаты ВС Украины за последние сутки попытались атаковать село Работино, но российские военные успешно отразили наступление. При этом барражирующими боеприпасами «Ланцет» были уничтожены вооружение и техника противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Житомирской области прогремело несколько взрывов

В Харьковской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
#военные
#техника
#вооружение
#солдаты
#сво
#вс рф
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В Житомирской области прогремело несколько взрывов
27 июля 2023, 04:19

Фото: iStock/Irik_Bikmukhametov

Несколько взрывов произошло в Житомирской области Украины, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Кроме того, сигнал воздушной тревоги был объявлен еще в нескольких областях Украины: Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Хмельницкой. В последней, кроме того, еще сохраняется также и опасность артобстрела. Звучат сирены также и в подконтрольных официальной Украине частях Херсонской области и Запорожья.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#воздушная украина
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Появились новые данные об ударах возмездия ВС РФ на Украине
Николаевское подполье дало новые данные о российских ударах по расположению наемников
27 июля 2023, 03:52

Фото: сайт Минобороны РФ

Активист николаевского подполья сообщил, что в результате ударов возмездия ВС РФ за теракт на Крымской мосту ликвидированы от четырех мест расположения западных наемников. Об этом пишет РИА Новости.
«Ракета прилетела по курорту Коблево. Также были попадания в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел». До этого было попадание по гостинице «Ингул», — передает РИА Новости слова подпольщика.

Он отметил, что солдаты ВСУ после попадания оперативно перекрыли дорогу к месту разбитого расположения украинских боевиков. Они не стали разбирать завалы, так как опасались повторного удара.

Активист также рассказал о подробностях удара по расположению иностранных наемников в гостинице «Ингул». Он добавил, что удар был совершен 20 июля, однако завалы долго не разбирались. Оцепление сняли 21 июля около 12:00.

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В зоне спецоперации погиб боец группы операторов БПЛА «Карлссон»

#солдаты
#всу
#удар
#сво
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В Харьковской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
27 июля 2023, 01:15

Фото: iStock/ioanna_alexa

В двух областях Украины — Харьковской и Николаевской — прозвучали сирены воздушной тревоги, свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Также известно о том, что предупреждение о воздушной тревоге действует и на территории Херсонской области в той ее части, которая сейчас находится под контролем официального Киева.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины
#воздушная украина
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Глава Минцифры Украины Фёдоров заявил об отправке 1700 дронов для ВСУ
26 июля 2023, 23:27

Фото: iStock/vadimrysev

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил об отправке 1700 ударных и разведывательных беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках госпрограммы «Армия дронов». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Отправляем на фронт 1700 беспилотников. <...> "Птички" с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели», — написал Фёдоров.

Ранее министр рассказал в интервью для Washington Post, что российские войска уничтожают до тысячи украинских беспилотников каждый месяц. Другие же подсчеты, по его словам, увеличивают эту цифру до 10 тыс. БПЛА ежемесячно.

При этом Фёдоров рассказал, что Украина пытается модернизировать свои БПЛА, используя для этого искусственный интеллект, хотя и отметил, что использование ИИ в военных технологиях может нести угрозу в будущем.

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#украина
#бпла
#министр
#всу
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В зоне спецоперации погиб боец группы операторов БПЛА «Карлссон»
26 июля 2023, 22:56

Фото: iStock/inga

В Зоне спецоперации в боевых действиях за Клещеевку погиб боец группы операторов беспилотных летательных аппаратов и автор Telegram-канала «Карлссон». Об этом сообщают «Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что погибший боец служил добровольцем в спецназе «Ахмат».

«Сегодня 26 июля выполняя боевую задачу погиб Карлсон. Просим за него молитв. Царствие небесное. Быть воином - жить вечно!» - сообщают его товарищи.

Ранее также стало известно, что при исполнении воинского долга в ДНР погиб бывший полузащитник клуба Второй лиги чемпионата России по футболу «Кубань Холдинг» Станислав Дорошенко. О смерти бывшего футболиста стало известно 18 июля. Спортсмен погиб при исполнении воинского долга.

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#спецоперация
#СВО
#боец
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