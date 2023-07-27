Макгрегор: Польша может сравнять Львов с землей

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Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что Польша легко может сравнять с землей украинский город Львов в том случае, если Варшава получит одобрение Вашингтона на захват Западной Украины.
«Если мы решим шепнуть полякам: мол, <...> пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Redacted.Также Макгрегор добавил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении польская армия может «разнести в пух и прах», если у них не окажется мощной противовоздушной и противоракетной обороны.
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