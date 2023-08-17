Макгрегор: Российские военные вынудили ВСУ отступить на Харьковском направлении

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Российские военные настолько успешно вели бои на Харьковском направлении, что ВСУ начали отступление. Об этом в своём блоге на YouTube заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
По словам эксперта, причиной таких действий украинских военнослужащих стал отказ США от проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. В результате ситуация зашла в тупик, поскольку ВСУ уже не способны противостоять мощной российской армии.
Макгрегор уточнил, что украинцы сдаются сотнями, целыми подразделениями.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха из-за навыков российских военных.
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Макгрегор уточнил, что украинцы сдаются сотнями, целыми подразделениями.
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Анастасия Чинкова