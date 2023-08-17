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Макгрегор: Российские военные вынудили ВСУ отступить на Харьковском направлении

17 августа 2023, 17:35

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военные настолько успешно вели бои на Харьковском направлении, что ВСУ начали отступление. Об этом в своём блоге на YouTube заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
По словам эксперта, причиной таких действий украинских военнослужащих стал отказ США от проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. В результате ситуация зашла в тупик, поскольку ВСУ уже не способны противостоять мощной российской армии.

Макгрегор уточнил, что украинцы сдаются сотнями, целыми подразделениями.


Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха из-за навыков российских военных.

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#контрнаступление
#украина
#россия
#сво
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ВС РФ уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области
ВС РФ ракетами уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами в Днепропетровской области
17 августа 2023, 13:59

Фото: iStock/Sergii Zyskо

Российские войска на донецком направлении отразили четыре атаки ВСУ возле Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В результате боевых действий, на донецком направлении противник потерял до 310 военнослужащих. 
 
Отмечается, что атака украинских военнослужащих была отражена группировкой подразделения «Южная» совместно с российской авиацией и артиллерией. Кроме того, противник лишился 3 боевых машин и гаубицы. В ведомстве сообщили, что на одной из станций области, российские военные нанесли ракетный удар по району разгрузки техники ВСУ.
 
В результате удара, уничтожен эшелон ВСУ с боеприпасами и вооружением.    

Ранее сообщалось, что российские войска улучшили позиции на Купянском направлении. Об этом сообщило российское оборонное ведомство. 

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#военные
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#рф
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Рогов: ВСУ введут в бой британские танки Challenger на запорожском направлении
17 августа 2023, 13:57

Фото: iStock/Zeferli

Украинские войска планируют ввести в бой на запорожском направлении британские танки Challenger. Об этом РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Посмотрим, насколько ярче и быстрее горят британские танки, чем немецкие Leopard», – прокомментировал ситуацию Рогов.

Напомним, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Киев отправил на фронт бойцов, обученных специалистами из стран НАТО, и снарядил их вооружением, которое поставляют США и европейские государства. В том числе, на поле боя вышли танки Leopard, которые так активно рекламировал Запад. Впоследствии ВС РФ опубликовывали кадры с подбитыми и горящими машинами. Такие видео вызвали шок у представителей стран-помощниц Украины.

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*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
#украина
#сво
#танки
#поставки
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Боевики «Азова»* вернулись в зону боевых действий
Нацгвардия Украины: Члены «Азова»* полноценно участвуют в боевых действиях
17 августа 2023, 13:28

Фото: iStock/Michele Ursi

Боевики украинского «Азова»* вернулись к участию в боевых действиях в зоне СВО. Об этом сообщил врио директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Украины Николай Уршалович.
По его словам, участники группировки полноценно приступили к выполнению задач в зоне проведения спецоперации. Уршалович добавил, что бригада бойцов удерживает ранее занятые украинскими военнослужащими позиции. Речь идет о рубежах врайоне Серебрянского лесничества. 

Ранее, на Украине сообщили о возвращении к боям освобожденных из Турции боевиков «Азова»*. 

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*запрещенная в России террористическая организация


#суд
#украина
#сво
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Рогов сообщил об отбитой атаке ВСУ на подступах к селу Работино
Рогов: На подступах к селу Работино отразили атаку ВСУ на танках и бронемашинах
17 августа 2023, 12:45

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские военнослужащие отбили атаку украинских войск на танках и бронемашинах на подступах к запорожскому селу Работино. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет издание РИА Новости.
Он сообщил, что ВСУ осуществили атаку на подступах к селу минувшим утром. Украинские группировки использовали для атаки танки и американские бронемашины. На указанном направлении, бои шли несколько часов.  

Российским военнослужащим удалось отбить атаку и вынудить противника отойти. По боевикам продолжает работать авиация. Рогов также сообщил, что серьезные боевые действия проходят на времевскем направлении. Обстановку близ села Пятихатки собеседник назвал контролируемой и стабильной. 

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#оружие
#танки
#авиация
#всу
#вс рф
#вооружения
#рогов
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FT: ВСУ приходится срочно менять дислокацию важного вооружения из-за российских ударов
17 августа 2023, 10:47

Фото: istockphoto/3D_generator

Киевские власти на фоне постоянных ударов, наносимых ВС РФ по объектам расположения украинских ВВС, которые использовались для запуска ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow и Scalp, в спешном порядке передислоцируют с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал.
Об этом сообщает издание Financial Times, опираясь на информацию, полученную от чиновников, имена которых не раскрываются. В публикации указано, что Киев и его западные союзники рассматривают удары Вооруженных Сил РФ по объектам на западе Украины как попытку разрушить взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков, использовавшихся для запуска британских и французских дальнобойных ракет.

В материале отмечается, что украинские пилоты вынуждены постоянно курсировать между десятками местных авиационных баз и частных аэродромов. Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат и советник министра обороны Юрий Сак в очередной раз заявили о потребности Киева в большем количестве систем ПВО, чтобы лучше защищать украинские авиабазы.

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#парк
#киев
#рф
#пво
#пилоты
#всу
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Financial Times: Киев меняет дислокацию вооружения из-за ударов ВС РФ
17 августа 2023, 10:31

Фото: iStock/vadimrysev

Киев передислоцирует важное вооружение и квалифицированный персонал из-за ударов ВС РФ по объектам украинских ВВС. Об этом сообщает газета Financial Times.
По мнению украинских властей, удары ВС РФ по западным объектам Украины – это попытка Москвы разрушить взлётно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков, которые используются для запуска британских ракет Storm Shadow и французских Scalp.

В связи с этим, украинские военные постоянно перемещаются между разными военными базами и передислоцируют вооружение.

Напомним, что ВС РФ начали производить удары по военной инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года в ответ на теракт на Крымском мосту.

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#украина
#россия
#вооружение
#обстрел
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Наемники из ФРГ устанавливают мины на купянском направлении
Марочко: Наемники из ФРГ установят мины для ВСУ на купянском направлении
17 августа 2023, 07:48

Фото: iStock/breakermaximus

Партию различных боеприпасов получили военнослужащие Украины на купянском направлении. Отмечается, что часть снарядов немецкого происхождения. Мины будут устанавливать наемники из ФРГ, об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.
Ссылаясь на собственные источники, эксперт сообщил, что большая партия боеприпасов поступила подразделениям ВСУ, дислоцированным в районе населенного пункта Купянск. В том числе, доставлены мины немецкого производства. Для работ по установлению боеприпасов, будут привлечены наемники из Германии.  

Марочко также добавил, что немецкие военнослужащие по документам числятся как специалисты по разминированию, однако, имеют прямое отношение к бундесверу. 

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#партия
#специалисты
#всу
#наемники
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Назван смертельный риск для остатков ВСУ
Австрийский полковник Райснер: ВС РФ сокращают пространство для маневра ВСУ
17 августа 2023, 07:04

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинские военнослужащие столкнутся с огромным риском, введя в бой последнюю предназначенную для наступления бригаду на фоне усиления российского натиска. Об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер, пишет газета Tagesspiegel .
По его словам, ВСУ планируют совершить прорыв российских рубежей обороны до того, как наступит осенняя распутица. Однако, перенаправление последней бригады военнослужащих, подготовленных для наступательных действий, может обернуться крахом для ВСУ.  

Полковник пояснил, что такие действия чреваты полной блокировкой ВСУ на всех направлениях. Усиление атак ВС РФ и развертывание сил украинских группировок на Купянском направлении, сократит пространство для маневра украинских бойцов, заключил Райснер.  

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#вс рф
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Расчеты ЗРК «Оса» ВС РФ прикрывают позиции бойцов на Краснолиманском участке
МО РФ: Расчеты ЗРК «Оса» ЦВО прикрывают позиции на Краснолиманском участке
17 августа 2023, 05:53

Фото: сайт Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие расчета ЗРК «Оса-АКМ» Центрального военного округа прикрывают позиции штурмовых подразделений группировки «Центр», ликвидируя разведывательные беспилотники ВСУ на Краснолиманском направлении.
«В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК «Оса» прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений военного округа», — цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Уточняется, что специфика вооружения и радиолокационного оборудования ЗРК позволяет оперативно обнаруживать и уничтожать разведывательные БПЛА противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
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