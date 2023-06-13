Макгрегор: Россия освободит Одессу и Харьков после провала ВСУ

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По мнению эксперта, после неоднократных наступательных операций Вооруженных сил Украины, Россия сможет разбить противника в Одессе и Харькове, поразив украинцев высокоточными ракетами, артиллерий и беспилотниками.
Напомним, бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что если Россия решит нанести контрудар – ВСУ будут окончательно разбиты. По мнению генерала, ВС РФ приготовили ловушку для украинцев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Алексей Живов рассказал о нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения.