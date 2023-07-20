Макгрегор: Российские силы уничтожили почти всех боеспособных солдат ВСУ

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские силы уничтожили практически все обученные и подготовленные к бою части Вооруженных сил Украины, на своем YouTube-канале.
«Большинство солдат украинской армии, которые были действительно обучены и имели хоть какой-то опыт, погибли или были ранены. И украинцы так и не смогли оправиться от этих потерь», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
Эксперт подчеркнул, что положение украинской армии сейчас даже хуже, чем в начале конфликта.
Ранее бывший американских разведчик Скотт Риттер раскрыл, что киевский режим бросает своих раненых солдат умирать на поле боя.
«Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю, и эти тела не похоронены, не подсчитаны как потери, они просто лежат. 60-80 тысяч украинских солдат пропали без вести», - заявил он.
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