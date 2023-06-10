Макгрегор: Украина серьезно проигрывает в наступлении

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«Украинцы серьезно проигрывают, и сейчас за кулисами уже много нервных людей, которые знают, что НАТО — это мало на что годная военная сила», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
Напомним, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО ничем не сможет помочь Украине в контрнаступлении. Разведчик отметил, что в успех наступления не верит ни один военный эксперт. При этом, по мнению Риттера, каждый украинец, который попадет на поле боя, будет убит, ранен или плене.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали, как российским силам удалось устранить до 230 украинских боевиков за сутки на Артемовском направлении.