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Макгрегор: ВС РФ удалось раздавить вооруженных до зубов украинцев

17 ноября 2023, 07:05
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Несмотря на обилие оружие, предоставленного ВСУ западными союзниками, российской армии всё равно удалось раздавить украинцев, об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в X.
«Мы вооружили украинцев до зубов и сказали: ребята, дерзайте, мы с вами до конца. Из этого ничего не вышло, и их раздавили», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.

Он также отметил, что за 1,5 года конфликта Россия стала ещё сильнее, чем была раньше.


Макгрегор заявил, что не хотел бы, чтобы его страна вступала в конфликт с российской армией, потому что у них гораздо меньше возможностей, чем у Вооруженных сил РФ.

Напомним, вчера российские войска прорвали украинскую линию обороны и вошли в Авдеевку с севера.

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#всу
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#оружие
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Иностранных наёмников селят на съёмных квартирах, боясь российских ударов
17 ноября 2023, 08:08

Фото: iStock/Michele Ursi

Иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, селят в Славянске на съемных квартирах, в страхе от ударов российских ракет, об этом рассказал пленный грузинский наемник Георгий Чубетидзев интервью для «РИА Новости».
Пленный рассказал, что служил в «втором интернациональном легионе обороны Украины». По его словам, в этом легионе есть два подразделения - «Альфа» и «Чарли», и если в первое входят бойцы из ближнего зарубежья, то во втором служат те, кому требуется переводчик, в том числе граждане Европы и США.

Чубетидзев заявил, что иностранных наёмников размещают на съёмных квартирах, а место сбора военных ​командиры сообщают ​практически непосредственно перед ​встречей. Пленный считает, что так происходит из-за страха ​российских ракетных ударов, которые могут прилететь по месту дислокации иностранных наёмников.

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#военные
#квартиры
#сво
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На южнодонецком направлении СВО уничтожено пять украинских миномётных расчётов
17 ноября 2023, 06:39

Фото: iStock/Andi_Martin

Бойцы оеннослужащие группировки Вооружённых сил России «Восток» уничтожили пять украинских минометных расчетов на южнодонецком направлении специальной военной операции, включая кочующий миномёт на базе американского автомобиля HUMVEE. Об этом рассказал журналистам РИА Новости начальник пресс-центра «Востока» Олег Чехов.
Он добавил, что в районах Новомихайловки и севернее Приютного российские военные также пресекли две попытки ротации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). В результате помимо живой силы противник потерял боевую бронированную машину и пикап.

Кроме того, барражирующие боеприпасы ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab и буксируемую гаубицу FH70.

В общей сложности, заявил Чехов, за истекшие сутки на южнодонецком направлении спецоперации ВСУ потеряли около 70 человек убитыми и ранеными, а также станцию радиоэлектронной борьбы и пару боевых бронированных машин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вооружённые силы рф
#украина
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Украинский военный рассказал, как сдался в плен через Telegram
16 ноября 2023, 17:59

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинский военный во время высадки на левом берегу Днепра принял решение сдаться в плен российской армии с помощью специального Telegram-аккаунта, который был указан на разбросанных листовках, передает РИА Новости.
Пленный пулеметчик Николай Ягорницкий рассказал, что при высадке на левый берег Днепра он с сослуживцами попал под сильнейший российский обстрел.

«Были раскиданы листовки, на которых было написано, как правильно сдаваться. Я поднял, зашел в аккаунт, написал FreeSoldier, и парни подошли, помогли мне сдаться правильно, чтоб не поранили мне ничего. Чтоб я был живой и здоровый», - рассказал военнопленный.

Ранее другой украинский военный, попавший в плен к ВС РФ, командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко рассказал о сотне трупов своих сослуживцев на левом берегу Днепра.

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#плен
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Зеленский заявил о создании первого украинского флота морских дронов
16 ноября 2023, 16:41

Фото: iStock/bbsferrari

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании первого флота морских дронов, который начал действовать в Черном море. Об этом он рассказал в своем видеообращении к участникам заседания Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.
«Впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов, украинский флот», - сказал Зеленский.

Российское Минобороны регулярно сообщает об атаках безыкипажных катеров ВСУ на ЧМФ, однако все они успешно отбиваются. Также оборонное ведомство РФ часто сообщает о поражении мест хранения и производства морских беспилотников.

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#минобороны
#зеленский
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Пленный ВСУ рассказал о сотне трупов украинских военных на левом берегу Днепра
Пленный ВСУ рассказал о больших потерях на левом берегу Днепра
16 ноября 2023, 16:16

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военный, попавший в плен к ВС РФ, командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко рассказал о сотне трупов своих сослуживцев на левом берегу Днепра.
«На тот лес, который мы должны были штурмануть, там около сотни (трупов – ред.) лежит. По окопам. И по дороге от минометки разорванные лежат на дороге. Я уверен, что там больше еще людей. Потому что.... Ну, там такое… Все перемолотое. КАБами и артиллерией», - рассказал Сидоренко.

Пленный украинский военный пояснил, что его группа была практически полностью уничтожена, после чего оставшиеся в живых солдаты сдались в плен российской армии.

Ранее стало известно, что российские силы на Днепре взяли в плен украинского солдата, который оказался отцом-одиночкой. По словам украинца, прежде, чем попасть на линию боевого соприкосновения он работал обычным грузчиком. Повестку ему приносили несколько раз, однако, он всегда объяснял, что воспитывает сына в одиночку, жена его бросила.

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Российские истребители сбили украинский МиГ-29 над ДНР
16 ноября 2023, 16:12

Фото: istockphoto/Milous

Истребители Военно-космических сил (ВКС) России в ходе воздушного боя уничтожили украинский самолет МиГ-29. Это произошло в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики (ДНР).
Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Отмечается, что в современных условиях, при наличии у самолетов сверхмощных моторов и запредельных скоростей, сбить истребитель противника в ходе воздушного боя — чрезвычайно сложная задача. Но российские летчики с ней справились.

Представитель Минобороны также добавил, что за последние сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также управляемую авиабомбу JDAM американского производства. Кроме того, были уничтожены 26 БПЛА противника в разных районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.

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#минобороны
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#самолет
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ВСУ потеряли до 175 солдат на Краснолиманском направлении
МО: ВСУ потеряли до 175 солдат убитыми и ранеными на Краснолиманском направлении
16 ноября 2023, 15:45

Фото: istock / Tomas Ragina

Вооруженные силы Украины на Краснолиманском направлении за минувшие сутки потеряли до 175 солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщает Министерство обороны в ежедневной сводке.
По данным ведомства, помимо живой силы, ВСУ потеряли 2 артиллерийские системы М777 производства США и 2 пикапа.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Червоная Диброва подразделениями группировки войск «Центр», артиллерийский огнем и ударами авиации отражена атака штурмовой группы 12-й бригады спецназначения «Азов»*.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что ВС РФ на Днепре взяли в плен украинского солдата, который оказался отцом-одиночкой, об этом он лично рассказал в интервью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признана террористической организацией и запрещена в РФ
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На Днепре ВС РФ взяли в плен украинского военного, оказавшегося отцом-одиночкой
16 ноября 2023, 14:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские силы на Днепре взяли в плен украинского солдата, который оказался отцом-одиночкой, об этом он лично рассказал в интервью для «РИА Новости».
По словам украинца, прежде, чем попасть на линию боевого соприкосновения, он работал обычным грузчиком. Повестку ему приносили несколько раз, однако, он всегда объяснял, что воспитывает сына в одиночку, жена его бросила.

«14 июля 23-го года я шел на работу утром, в полшестого утра меня остановила ТЦК (территориальный центр комплектации) и вручила повестку», - рассказал пленный.

На этот раз слова о малолетнем ребёнке, которого некому оставить, никого не убедили, и мужчину отправили воевать. 

При этом, простого грузчика отправили в одну из самых горячих точек - в Херсонскую область, на штурм Днепра.

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В регионах Центральной России усилили ПВО из-за частых атак БПЛА ВСУ
Патрушев: регионы Центральной России усилили ПВО из-за атак украинских БПЛА
16 ноября 2023, 13:59

Фото: iStock/vladj55

В регионах ЦФО усилили меры противовоздушной обороны из-за участившихся атак украинских БПЛА. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в рамках совещания в Воронеже.
«Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона. Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам», - рассказал Патрушев.

Он также добавил, что в регионах приняты дополнительные меры, которые позволят предотвращать террористическую и диверсионную активность. В этом направлении будет проводиться системная работа.

Патрушев также рассказал, что только за 2023 год ВСУ обстреляли Белгородскую, Брянскую и Курскую области более восьми тысяч раз. При этом, материальный ущерб от обстрелов, вызванный разрушениями повреждением инфраструктуры, уже превысил семь миллиардов рублей.

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