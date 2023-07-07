Макгрегор: Зеленский проиграл еще больше, подняв ставки против России

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«Любой игрок в Вегасе скажет вам, что когда вы проигрываете, самая большая ошибка —это продолжать увеличивать ставку. Мы обещаем более сложное оружие с большим радиусом действия. Это чистое безумие, потому что все, к чему это приведет в конечном итоге —уничтожение украинского режима и всего, что осталось от его вооруженных сил», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
По мнению эксперта, продолжать поднимать ставки, как это делает Зеленский, приведет Украину только к одному – к оглушительному поражению.
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