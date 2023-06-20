Макрон: Системы ПВО SAMP/T доставлены на Украину и уже эксплуатируются

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«Я рад заявить вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что системы SAMP/T франко-итальянского производства в данный момент развернуты и функционируют на территории Украины, где защищают ключевые объекты», — рассказал Макрон журналистам.
Франция согласовала поставку Киеву систем ПВО Samp/T — Mamba, разработанных совместно с Италией, еще в феврале 2023 года. К такому соглашению пришли министры обороны Франции и Италии Себастьян Лекорню и Гуидо Крозетто, отметив, что это первая европейская противоракетная система большой дальности франко-итальянской разработки.