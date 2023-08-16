Малюк: СБУ признала подготовку атак беспилотников на Россию

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Украина признала ответственность за использование морских беспилотников с целью осуществления террористических атак против России. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.
Кроме того, СБУ предоставила телеканалу CNN кадры, снятые с этих беспилотников во время атак на российские объекты инфраструктуры.
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