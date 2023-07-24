Мантуров: В РФ сейчас ежемесячно производится больше боеприпасов, чем за весь 2022 год

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Сейчас в России в месяц производится столько боеприпасов, сколько было произведено за весь 2022 год. Об этом рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
По его словам, с начала года в России значительно увеличился объем произведенной спецтехники, который уже превысил его значений за весь прошлый год.
Он также отметил, что все большинство предприятий справляются с беспрецедентными по срокам и объемам планами. В случае редких срывов происходит компенсация аналогами.
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«А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года», - рассказал Мантуров в рамках совета по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе.
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Элина Позднякова