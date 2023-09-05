Марочко: боевик «Айдара»* подорвался при установке фугаса у Клещеевки

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На Донецком направлении в районе Клещеевки украинский боевик из нацбатальона «Айдар»* подорвался при установке самодельного взрывного устройства. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Со ссылкой на собственные источники.
Он уточнил, что украинский боевик с шевроном террористического подразделения «Айдар»*, подорвался во время попытки самостоятельной установки фугасного заряда.
Ранее он также рассказал, что на Красно-Лиманском направлении ВСУ попытались обойти российскую группировку с флангов, чтобы захватить передовые позиции ВС РФ, однако были вовремя замечены и разгромлены.
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«Вероятнее всего при закладке преждевременно сработал электродетонатор и произошел взрыв. Мощность взрыва была такой силы, что фрагменты тела разбросало возле наших позиций, находящихся в 200 метрах от эпицентра взрыва», - написал Марочко в своём Telegram-канале.
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Элина Позднякова