Марочко: Группа ВСУ самовольно покинула свои позиции у Стельмаховки

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На Купянском направлении группа ВСУ из восьми человек, нарушив приказ офицера, самовольно покинули свои позиции. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, украинские военные понесли большие потери при длительном обстреле артиллерией со стороны ВС РФ в районе Стельмаховки.
Он уточнил, что офицер ВСУ запретил военным покидать позиции по незащищенной связи, однако несмотря на это восемь украинских военных оставили свои позиции.
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«В связи с утратой боеспособности из-за больших потерь, на одном из ВОП северо-западнее данного Стельмаховки, украинские боевики решили отойти, и запросили разрешение у командования покинуть занимаемые позиции», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова