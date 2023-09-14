Раскрыто место положения украинских штурмовиков, обученных НАТО

Фото: iStock/Olena_Z
На Донецком направлении в районе Артемовска зафиксировано прибытие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, бойцы которой были обучены инструкторами НАТО\\\. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники\\\.
«В районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, помимо активных боевых действий командование ВФУ проводит ротационные мероприятия и заводит на позиции боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады, которые прошли обучение под руководством натовских инструкторов», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, данная бригада ВСУ вооружена большим числом бронетехники и артиллерии, переданными Украине странами Запада.
Читайте также:
Военный эксперт Кнутов: Большая часть авиации Украины уничтожена
В США раскрыли, сколько ВСУ еще смогут продолжать свое наступление
Учитель из ЛНР рассказал о «матче смерти» между боевиками «Айдара»* и школьниками
Элина Позднякова