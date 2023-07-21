Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Марочко: Киев скрывает реальные потери ВСУ под Артемовском

Марочко: Киев скрывает реальные потери ВСУ под Артемовском

21 июля 2023, 09:24

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Командование ВСУ пытается скрывать реальные потери, которые украинская армия несет в ходе боевых действий в районе Артемовска. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ несут огромные потери, штурмуя окрестности Артёмовска.

«Для продолжения наступательных действий, командному составу на местах запретили передавать данные о гибели военнослужащих в военкоматы для оповещения родственников», - написал Марочко в своем Telegram-канале.


При этом он добавил, что украинские эвакуационные группы «Груз 200» действуют так, чтобы военные на передовой не знали о большом количестве потерь среди ВСУ.

Накануне командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что возвращение Артемовска в состав Украины является для него делом чести.

Читайте также:

Генерал ВСУ Сырский: Продвижение ВСУ идет медленнее, чем хотелось бы

Английский аналитик Кларк предрек поражение Запада после провала наступления ВСУ

Марочко: ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска
#Андрей Марочко
#Артемовск
#ВСУ
#потери
Читайте нас в
ВСУ обстреляли курский завод «Мелькомбинат»
21 июля 2023, 09:47

Фото: iStock/Standart

В посёлке Тёткино ВСУ обстреляли завод «Мелькомбинат».
По данным Mash, на предприятие прилетело 7 артиллерийских снарядов 152 калибра. Один из них попал точно в заводской склад и повредил крышу здания.
 
Осколками зацепило хозяйственные постройки во дворе жилого дома. После чего там начался пожар, который спасатели оперативно потушили. Никто не пострадал.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские силы уничтожили практически все обученные и подготовленные к бою части Вооруженных сил Украины, на своем YouTube-канале.

Читайте также:

ВСУ обстреляли два мирных села в Шебекинском округе

В результате обстрела ВСУ белгородского посёлка Шамино пострадали пять человек

Женщина погибла при обстреле центра Шебекино «Градами»
#ВСУ
#СВО
#Курская область
Читайте нас в
На Украине заявили об ударе ВС РФ по терминалам с зерном под Одессой
21 июля 2023, 09:41

Фото: iStock/idal

ВС РФ нанесли серьезный удар по терминалам с зерном в одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Об этом рассказала спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк, передает украинское издание «Страна».
«Ночью РФ ударила тремя ракетами в терминалы с зерном Одесской области.  Обстрел проводился ракетами "Калибр" из Черного моря», - говорится в сообщении.

Уточняется, что две российские ракеты попали в терминал зернохранилища, после чего разгорелся сильный пожар. Во время его ликвидации по месту прилетела и третья ракета, уничтожив сельскохозяйственную и спасательную технику.

Таким образом, в результате российского удара уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. 

Читайте также:

Киев рассчитывает на продолжение поставок зерна по Черному морю без участия России

Польский премьер Моравецкий: Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна

Глава Российского зернового союза Злочевский рассказал, сколько Россия потеряла из-за зерновой сделки
#зерно
#Украина
#Россия
#удар
Читайте нас в
В Крыму пресечена попытка атаки трех украинских БПЛА на военный аэродром
Три беспилотника ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Крыму
21 июля 2023, 08:41

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

В Крыму силами противовоздушной обороны и системой радиоэлектронной борьбы пресечена попытка атаки украинских беспилотников на военный аэродром. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В Крыму силами противовоздушной обороны и системой радиоэлектронной борьбы пресечена попытка атаки украинских беспилотников на военный аэродром. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно сообщению, сразу три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа около 15.00 20 июля попытались атаковать военный аэродром в Крыму. Однако два из них были сбиты силами российской системы ПВО, еще один посадили средствами РЭБ. 

При этом уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет.

Напомним, утром 20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток.

Читайте также:

Украинский БПЛА убил 14-летнюю девочку в Крыму во время прогулки

В крымском поселке Раздольное ввели режим ЧС после атаки украинского БПЛА

В РСТ раскрыли, сколько туристов вернули путевки в Крым
#Крым
#атака
#беспилотник
Читайте нас в
Раскрыты цели ударов для ВС РФ в Николаеве
Подпольщик: в Николаеве уничтожено место дислокации ВСУ и наемников
21 июля 2023, 08:04

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

ВС РФ недавно нанесли массированный удар по Николаеву, в результате которого была уничтожена гостиница «Ингул», где располагались украинские военные и иностранные наёмники. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница "Ингул", в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами», - цитирует РИА Новости своего собеседника.
По его словам, в Николаеве под удар попала верфь, где производились военные катера, а также в морском порту.

 Накануне мэр города Николаева Александр Сенкевич сообщил в своем Telegram-канале о сильном пожаре, который произошел в центре города после серии взрывов. Ночью в Николаеве, расположенном на юге Украины, были слышны взрывы.

Читайте также:

ВС РФ нанесли удар возмездия по военным объектам в Одессе

На Украине признались в бессилии против российских ракет

Макгрегор: Российские силы уничтожили почти всех боеспособных солдат ВСУ
#Николаев
#ВСУ
#наёмники
Читайте нас в
Часть переданного Украине вооружения украли торговцы оружием
CNN: Пентагон выявил кражу части переданного Киеву вооружения торговцами оружия
21 июля 2023, 07:12

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Часть вооружения, которая была передана Украине, оказалась в руках торговцев оружием. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на отчёт инспектора Пентагона.
Согласно этому отчёту, в июне 2022 года торговцы оружием выдали себя за сотрудников гуманитарной миссии и смогли похитить бронежилетов почти 17 тысяч долларов. В августе того же года бойцы добровольческого батальона украли 60 винтовок и тысячу патронов. По некоторым данным, они хранились на складе для последующей продажи на чёрном рынке.

Таким образом, согласно полученному отчёту, украинские власти не смогли произвести мониторинг использования военной техники, направленную Киеву в 2022 году.

При этом уточняется, что США не могут отслеживать и контролировать передвижение всего переданного Украине вооружения по закону о контроле экспорта, так как присутствие Штатов на Украине крайне ограничено. По словам генерального инспектора Пентагона, вертолеты и ракеты проще отслеживать благодаря системам разведки. Однако он уточнил, что приборы порой дают сбой.

Читайте также:

В США назвали простой способ, как Киеву провозгласить победу

В США раскрыли ужасающий план удара по России

Поставки F-16 Украине вряд ли изменят ход конфликта, заявил Белый дом
#вооружение
#Украина
#Пентагон
Читайте нас в
Группировка «Юг» отразила семь атак ВСУ на разных направлениях
Группировка «Юг» отразила семь атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях
21 июля 2023, 06:19

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные отразили семь атак ВСУ на Авдеевском, Лисичанском и Марьинском направлениях.
«Подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили семь атак ВСУ на Авдеевском, Лисичанском и Марьинском направлениях. Экипажами вертолетов армейской авиации уничтожены две боевые бронированные машины противника в районе Клещеевки и Курдюмовки», — цитирует ТАСС слова собеседника.

Кроме того, расчеты РСЗО «Торнадо-С» совершили ракетный удар по складу горюче-смазочных материалов 77-й отдельной аэромобильной бригады ВС Украины в районе Дружковки, добавил Вадим Астафьев.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В США заявили, что ВСУ сдают позиции вопреки плану контрнаступления

Британский наемник назвал адом боевое столкновение с российскими военными

ВСУ обстреляли два мирных села в Шебекинском округе
#ВСУ
#спецоперация
#Украина
Читайте нас в
В США заявили, что ВСУ сдают позиции вопреки плану контрнаступления
Офицер НАТО Атламазоглу: ВСУ сдают позиции России вопреки плану контрнаступления
21 июля 2023, 01:12

Офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу заявил, что украинские боевики вопреки планам Киева по контрнаступлению сдают позиции ВС РФ.
В своей статье для 19Fortyfive американский военный отметил, что ВСУ ведут крупномасштабное контрнаступление, но «кое-где контратакуют русские». В частности, военнослужащие украинской армии сдают позиции ВС России.

По словам Атламазоглу, российские бойцы, несмотря на обилие лесов, продвигаются к западу от линии Кременная – Сватово.

Офицер подчеркнул, что Киев начал контрнаступление около двух месяцев назад, однако добиться успехов ВСУ так и не удалось.

Читайте также:

В ЛНР вернулись из украинского плена одиннадцать бойцов

В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ

ВСУ обстреляли два мирных села в Шебекинском округе
#Украина
#ВСУ
#контрнаступление
Читайте нас в
В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ
WP: Российские войска начали масштабную охоту на ВСУ с помощью дронов
21 июля 2023, 00:16

Фото: сайт Минобороны РФ

Обозреватель Майкл Бирнбаум заявил, что ВС России наносят большой ущерб украинской армии налетами дронов.
«Особенностью нынешней российской обороны являются вездесущие БПЛА, которые в режиме реального времени предоставляют армии детальную информацию о местонахождении украинских войск, позволяя ей проводить массированные атаки беспилотниками-камикадзе или наносить точечные удары», — пишет колумнист в своем материале для The Washington Post.

Он отметил, что подобным вызовом со стороны противника не сталкивались даже ВС США при учете их боевого опыта за последние десятилетия.

По словам Бирнбаума, попытки ВСУ прорвать оборону российских военных бронетанковыми подразделениями встретили сокрушительный артиллерийский огонь, противотанковые ракеты, барражирующие боеприпасы и вертолетные удары. В результате Киев понес большие потери в живой силе и боевой технике.

Читайте также:

В ЛНР вернулись из украинского плена одиннадцать бойцов

ВСУ обстреляли два мирных села в Шебекинском округе

Британский наемник назвал адом боевое столкновение с российскими военными
#Россия
#ВСУ
#Украина
Читайте нас в
В ЛНР вернулись из украинского плена одиннадцать бойцов
Омбудсмен Сердюкова: Одинадцать освобожденных из украинского плена бойцов возвращаются в ЛНР
20 июля 2023, 23:23

Фото: РИА Новости

Омбудсмен Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктория Сердюкова сообщила, что из украинского плена в ЛНР возвращаются одиннадцать бойцов, освобожденных в прошедшие три месяца.
«Возвращаем домой 11 защитников ЛНР, освобожденных из украинского плена», — написала Сердюкова в своем Телеграм-канале.

Она отметила, что российские военные были освобождены в мае, апреле и июне, однако находились на территории одного из субъектов РФ из-за необходимости получения квалифицированной медицинской помощи.

Читайте также:

На Запорожском направлении несколько украинских военных сдались в плен

Российский боец под Кременной пленил трех боевиков ВСУ с помощью военной хитрости

Более 10 тысяч солдат ВСУ потеряли конечности в ходе конфликта на Украине
#ЛНР
#бойцы
#плен
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников