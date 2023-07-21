Марочко: Киев скрывает реальные потери ВСУ под Артемовском

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Командование ВСУ пытается скрывать реальные потери, которые украинская армия несет в ходе боевых действий в районе Артемовска. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ несут огромные потери, штурмуя окрестности Артёмовска.
При этом он добавил, что украинские эвакуационные группы «Груз 200» действуют так, чтобы военные на передовой не знали о большом количестве потерь среди ВСУ.
Накануне командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что возвращение Артемовска в состав Украины является для него делом чести.
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«Для продолжения наступательных действий, командному составу на местах запретили передавать данные о гибели военнослужащих в военкоматы для оповещения родственников», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Накануне командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что возвращение Артемовска в состав Украины является для него делом чести.
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Элина Позднякова