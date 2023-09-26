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Марочко: На Купянском направлении активизировалась украинская авиация

26 сентября 2023, 08:45
Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Боевая авиация ВСУ значительно активизировалась в небе над Купянском, Харьковом и окрестностями. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В беседе с РИА Новости он сообщил об участившихся полетах на этом направлении, отметив, впрочем, что украинские пилоты стараются избегать зон поражения российских средств противовоздушной обороны. Военнослужащие Вооруженных сил РФ все чаще наблюдают инверсионные следы самолетов также в небе в окрестностях Чугуева, хотя и там самолеты стараются держаться на безопасном расстоянии, чтобы не попасть под удар систем ПВО России.

Военный эксперт уточнил, что ранее такой активности воздушных сил Украины в этих районах не наблюдалось. Пока не ясно, говорят ли участившиеся полеты самолетов ВСУ на Купянском направлении о предстоящей активизации также и наземных войск противника.

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Марочко: ВСУ перебросили модернизированные «Грады» в Часов Яр
26 сентября 2023, 09:04

Фото: iStock/Aterrassi

В районе Часов Яра зафиксировано прибытие артиллеристов с модернизированными РСЗО «Град». Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В район населенного пункта Часов Яр, в сопровождении боевиков «Айдар», отмечено прибытие части реактивно-артиллерийского дивизиона БМ-21 «Град» (на шасси «Урал») 53 ОМБр ВФУ», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что машины оборудованы планшетами для расчетов целенаведения и картами. Кроме того, в каждой установке есть «Starlink».

Он также сообщил, что боевая авиация ВСУ значительно активизировалась в небе над Купянском, Харьковом и окрестностями. По его словам, украинские пилоты стараются избегать зон поражения российских средств противовоздушной обороны. 

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#оружие
#машины
#всу
#вс рф
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В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура
26 сентября 2023, 07:37

Фото: iStock/FelixRenaud

В Измаильском районе Одесской области взрывами повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары», - написал Кипер в своем Telegram-канале.

Минувшей ночью в Одесской области Украины раздалось несколько взрывов после объявления там воздушной тревоги. Однако сообщалось о работе средств украинской противовоздушной обороны, поскольку группа беспилотников приближалась к портам Измаил и Рени на Дунае.

Накануне также сообщалось, что в заливе около Одессы прозвучал мощный взрыв.

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#здание
#всу
#рф
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Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о взрыве в городе
26 сентября 2023, 07:28

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремел взрыв. Об этом сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.
«Кривой Рог. Взрыв», - написал он в своем Telegram-канале, однако никаких подробностей он не привел.

Сирены, предупреждающие об опасности с воздуха, ревут в Днепропетровской и еще пяти областях Украины.

Накануне украинское издание «Страна» сообщало о серии взрывов в Кривом Роге. Эту информацию также подтвердил глава администрации города Александр Вилкул. Предварительно Воздушные силы Украины предупредили, что в сторону Кривого Рога двигалось несколько беспилотников.

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#тревога
#воздушная тревога
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Над Курской областью сбит ещё один беспилотник
26 сентября 2023, 06:40

Фото: iStock/Vladimir_Zapletin

26 сентября около 05:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Это уже пятый украинский БПЛА, сбитый за последние сутки в небе над Курской областью. До этого по два беспилотника были сбиты дежурными средствами ПВО около 22:30 и 23:00 мск соответственно.

Вечером 25 сентября средствами ПВО было уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над Белгородской областью. По предварительным данным пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях на земле еще уточняется.

Кроме того,в российском военном ведомстве сообщили, что сегодня, 25 сентября, над акваторией Чёрного моря и Крымом были сбиты сразу четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
#бпла
#украина
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Минобороны: РСЗО «Ураган» уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении
26 сентября 2023, 04:13

Фото: сайт Минобороны РФ

Российское Минобороны сообщило о том, что расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск Западного военного округа уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
«Благодаря действиям военной разведки <...> на купянском направлении был обнаружен опорный пункт с личным составом и скопления бронетехники противника. Батарее РСЗО "Ураган" была поставлена задача скрытно занять позиции и нанести удар. <...> Расчеты выставили орудия по координатам и произвели пуски 220-мм снарядами. <...> За успешное выполнение боевых задач расчеты представлены к государственным наградам», — заключили в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве добавили, что действия российских артиллеристов координировались при помощи БПЛА, операторы которых зафиксировали попадания. 

Реактивная система залпового огня «Ураган» предназначается для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей. 

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#вооружённые силы рф
#рсзо
#всу
#сво
#минобороны рф
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Расчеты выставили орудия по координатам и произвели пуски 220-мм снарядами. <...> За успешное выполнение боевых задач расчеты представлены к государственным наградам», — заключили в Минобороны РФ.В российском военном ведомстве добавили, что действия российских артиллеристов координировались при помощи БПЛА, операторы которых зафиксировали попадания. Реактивная система залпового огня «Ураган» предназначается для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей. Читайте также:МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской областиЭкипажи российских вертолетов Ка-52 и Ми-28 пресекли переброску сил ВСУРоссийские разведчики уничтожили танк Leopard с экипажем из военнослужащих ФРГ"/>
МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области
26 сентября 2023, 03:17

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВС России уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады теробороны ВСУ в Херсонской области. Потери украинской армии составили до 90 военнослужащих, две гаубицы Д-30 и два танка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
«В районе населенного пункта Николаевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#склад
#сво
#всу
#россия
#украина
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Экс-полковник США Джентайл назвал наиболее страшное для ВСУ оружие России
26 сентября 2023, 03:13

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ударные вертолеты Ка-52 российских войск играют решающую роль в отражении российскими войсками атак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил полковник армии США в отставке Джиан Джентайл в разговоре с изданием Business Insider.
По словам полковника, Россия смогла адаптироваться к условиям боевых действий, повысив точность собственной артиллерии с помощью GPS-технологий и ракет с высокоточным наведением. Эта артиллерия сыграла ключевую роль в уничтожении и остановке продвижения украинских подразделений.

Подразделения радиоэлектронной борьбы РФ значительно усилили возможности по выведению из строя украинских беспилотников путем манипулирования их системами связи и управления.

В свою очередь, боевые вертолеты Ка-52 обладают высокой маневренностью и противотанковыми ракетами, снижая угрозу от украинских танковых батальонов и бронетехники.

Ранее Business Insider сообщило, что американские ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы (ФАБ). По информации издания, авиабомбы ВС РФ — это смертельный вызов для Украины. Сообщается, что российское оружие тяжело перехватить даже с помощью современных систем противовоздушной обороны.Как утверждают обозреватели, благодаря ФАБ ВС РФ наносят украинским войскам сокрушительные удары на поле боя.


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#всу
#вооружённые силы рф
#оружие
#сша
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Кирби: У США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель
26 сентября 2023, 01:12

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США хватит средств на военные поставки Киеву всего на несколько недель. Об этом сообщает CNN.
По словам Кирби, дальнейшая помощь Украине без решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях может пострадать. Представитель Белого дома призвал законодателей поторопиться с выделением $24 млн, пока на фронте «сохраняются благоприятные условия» для контрнаступления ВСУ.

«Отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину осенью и в зимние месяцы», — подчеркнул Джон Кирби в интервью телеканалу.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#нато
#всу
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#украина
#киев
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ТАСС: В шести областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога
26 сентября 2023, 01:10

Фото: iStock/Diana_Sand

Восточная и юго-восточная Украина объявили воздушную тревогу сразу в нескольких областях. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.
По состоянию на 00:30 по московскому времени сирены воздушной тревоги звучали в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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