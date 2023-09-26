Марочко: На Купянском направлении активизировалась украинская авиация

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Боевая авиация ВСУ значительно активизировалась в небе над Купянском, Харьковом и окрестностями. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Военный эксперт уточнил, что ранее такой активности воздушных сил Украины в этих районах не наблюдалось. Пока не ясно, говорят ли участившиеся полеты самолетов ВСУ на Купянском направлении о предстоящей активизации также и наземных войск противника.
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Александр Бойцов