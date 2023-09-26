Марочко: На Купянском направлении активизировалась украинская авиация

ВС России уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады теробороны ВСУ в Херсонской области. Потери украинской армии составили до 90 военнослужащих, две гаубицы Д-30 и два танка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.