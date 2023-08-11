Марочко: На Купянском направлении активизировалась СБУ

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В районе Купянска Харьковской области активизировала свою работу украинская служба безопасности. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В населенном пункте Купянск и его окрестностях наблюдается активизация работы СБУ. Усилены мероприятия по проверке документов у гражданских лиц, ужесточены карательные меры в отношении частных предприятий», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что СБУ принимает меры против тех компаний, которые не хотят вывозить свое оборудование и продукцию. Кроме того, по словам местных жителей, в район прибыли лица в гражданской одежде, которые ведут разведдеятельность.
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