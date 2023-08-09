Марочко: На Купянском направлении обнаружены стихийные захоронения ВСУ

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На Купянском направлении в ЛНР местные жители обнаружили свежие стихийные захоронения солдат ВСУ, украшенные украинской символикой. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе Синьковки, на относительном удалении от населенного пункта, гражданским населением случайно обнаружены места погребения без идентификации тел», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что все могилы свежие. По словам Марочко, сделаны они инженерной техникой. При этом некоторые из них украшены украинской символикой.
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