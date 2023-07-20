Марочко отметил рост числа безвозвратных потерь ВСУ на Краснолиманском направлении

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Краснолиманском направлении среди ВСУ растёт число безвозвратных потерь.
«Ответные действия наших войск на безуспешные попытки противника прорвать наши оборонительные рубежи обернулись для ВФУ резким ростом безвозвратных потерь», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он объяснил, что это связано с тем, что ВСУ экономят боеприпасы и боевую технику, переданную Украине странами Запада. Кроме того, по словам Марочко, украинские мобилизованные не очень хорошо подготовлены, так как сроки обучения очень сжатые.
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