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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях потери в рядах ВСУ превысили 3400 человек.
«За истекшую неделю на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлении успешно отражено 74 атаки и контратак противника. Ликвидировано более 3400 украинских боевиков и наемников», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что российские военные уничтожили 109 автомобилей вражеских автомобилей, 74 различных боевых бронированных машин, а также 49 орудий полевой артиллерии противника.
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