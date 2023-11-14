Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Марочко раскрыл, что новобранцы в ВСУ получают ношенную одежду и защиту

Марочко раскрыл, что новобранцы в ВСУ получают ношенную одежду и защиту

14 ноября 2023, 07:32
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Новобранцы в Вооруженные силы Украины получают поношенную форму и средства защиты, об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».

«На одном из «сортировочных» пунктов города Харьков, перед отправкой в зону боевых действий, свежеиспеченным военнослужащим выдают б/у форменную одежду 2-й и 3-й категорий. Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах. Такие же признаки с выдаваемыми средствами бронезащиты», - прокомментировал ситуацию Марочко.

По словам эксперта, тем новобранцам, которые рискнули открыто выразить своё недовольство, командование предложило приобрести новую форму за собственные деньги. А тех, кто продолжит возникать, привлекут к дисциплинарному наказанию и отправят в штурмующее отделение.

Читайте также:

Украинский генерал Кривонос: БПЛА ВС РФ «Ланцет» уничтожают технику ВСУ

«Что-то попроще»: Запад больше не хочет отправлять своё вооружение на Украину

МО: Российские военные уничтожили группировку ВСУ под Артемовском FPV-дроном
#деньги
#имущество
#сво
#Харьков
#андрей марочко
#лнр
#всу
Читайте нас в
Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ
14 ноября 2023, 06:10

Фото: сайт Минобороны РФ

Казаки бригады «Дон» потопили бронированную баржу ВСУ на Днепре. Об этом военнослужащий взвода БПЛА отряда «Хопер» рассказал РИА Новости.
«Баржа с бронированным буксиром была замечена возле поселка Покровского. Буксир прикрывается баржей как щитом — то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Командир беспилотного отряда БОБР рассказал о потерях ВСУ

Авиация «Центра» нанесла удары по националистам «Азова»*

Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине


* Запрещенная в России террористическая организация
#сво
#всу
#украина
#россия
Читайте нас в
Командир беспилотного отряда БОБР рассказал о потерях ВСУ
14 ноября 2023, 05:32

Фото: iStock/aapsky

Российский беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР с 24 октября уничтожил 9 танков, из которых четыре немецких машины Leopard, а также 22 единицы другой техники и около 100 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью ТАСС сообщил командир отряда.
«Погодные условия дают противнику крайний шанс провести наступление до ухудшения климата, поэтому они настырно идут на нас и широко задействуют технику. Как только настанет распутица, технику задействовать не получится. Впрочем, у них и так не получается, потому что наши военные ее выбивают», — отметил собеседник агентства.

Беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР начал активно участвовать на Запорожском направлении СВО в составе одной из дивизий ещё в сентябре 2022 года. В итоге за год его подразделение уничтожило и вывело из строя более 100 единиц военной техники и около батальона живой силы противника.

По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, сегодня западные страны не располагают технологиям, способными бороться с российскими беспилотниками. В то же время украинские боевики, столкнувшиеся с дронами в условиях реального поля боя, говорят, что даже удары артиллерии не настолько страшны.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Украинский генерал Кривонос: БПЛА ВС РФ «Ланцет» уничтожают технику ВСУ

NI: Расширение производства Россией беспилотников вызывает тревогу

«Рой дронов»: В США раскрыли, что Россия приготовила для ВСУ
#беспилотник
#сво
#вс рф
#украина
Читайте нас в
Авиация «Центра» нанесла удары по националистам «Азова»*
Минобороны: Авиация «Центра» нанесла удары по националистам «Азова»*
14 ноября 2023, 05:17

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук заявил, что авиация группировки на Краснолиманском направлении нанесла удары по националистам украинской бригады спецназначения «Азов»*. Об этом пишет РИА Новости.
«На Краснолиманском направлении в районе торского участка действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии отражены атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Кроме этого, в районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения «Азов»* и 15-го полка национальной гвардии Украины», — говорится в публикации.

Савчук добавил, что российская артиллерия в районах населенных пунктов Торское, Ямполь, Кировск и Григоровка поразила около 170 целей противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине

Залужный пожаловался на тяжелое положении ВСУ на фронте

В Херсоне прогремел взрыв

* Запрещенная в России террористическая организация
#авиация
#новости
#сво
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине
14 ноября 2023, 04:57

Фото: iStock/VITALII_MIKHAILIUK

Инструкторы НАТО и ФБР целенаправленно готовили собак-подрывников для работы на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова одной из сотрудниц спецслужб Луганской народной республики (ЛНР).
«Очень много сообщений встречается о том, что при помощи дворняжек, которые заминированы, на них прикреплены взрывные устройства, забегают на наши позиции и взрываются», — рассказала сотрудник спецслужб.



При этом она отметила,что специалисты Североатлантического альянса и Федерального бюро расследований работали как с беспородными животными, так и с породистыми собаками.

Ранее в Северодонецке неизвестные лица предприняли попытку уничтожить документы, подтверждающие связи между полицией Украины и Федеральным бюро расследований США. В этих документах, согласно источнику, содержались списки сотрудников украинской полиции, участвовавших в совместных тренировках с представителями ФБР как на территории Украины, так и за рубежом. Датированные 2011 и 2016 годами, некоторые из архивов документов были обнаружены.



Читайте также:

В ЛНР пресекли уничтожение документов о связях полиции Украины с ФБР

Залужный предложил Зеленскому создать армию роботов

Украинские военные заминировали границы с Россией и Белоруссией
#нато
#украина
#собаки
Читайте нас в
Залужный предложил Зеленскому создать армию роботов
Залужный предложил Зеленскому создать армию роботов после выставки в США
14 ноября 2023, 03:06

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный предложил президенту Владимиру Зеленскому создать солдат-роботов, шокировав этим украинского лидера. Об этом рассказал украинский депутат Евгений Шевченко в интервью журналисту Вадиму Карасеву.
«Главным триггером стало одно словосочетание. Залужны имел в виду солдат-роботов. Он где-то на выставке в Нью-Йорке увидел этих роботов, приехал к президенту и заявил: «Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв — нам нужны роботы». Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?», — сказал Шевченко.

Он отметил, что главком ранее уже говорил о необходимости технологического прорыва. Залужный считает, что солдаты на Украине «рано или поздно закончатся».

Читайте также:

Залужный пожаловался на тяжелое положении ВСУ на фронте

В Херсоне прогремел взрыв

В Минобороны Украины опровергли отставку командующих ВСУ
#роботы
#солдаты
#всу
#минобороны
Читайте нас в
Залужный пожаловался на тяжелое положении ВСУ на фронте
14 ноября 2023, 01:34

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пожаловался председателю объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну на сложную ситуацию на отдельных участках фронта. Об этом украинский главком написал в своём Телеграм-канале.
Залужный также рассказал о планах за зимний период и потребностях ВС Украины.

«Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях», — говорится в публикации.

Браун и Залужный в ходе телефонного разговора также обсудили вопросы восстановления боеспособности подразделений украинской армии и подготовки военнослужащих.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Министр обороны Украины Умеров собирается уволить троих командующих ВСУ

При обстреле Донецка скончалась женщина, еще три человека пострадали

В Херсоне прогремел взрыв
#сво
#всу
#украина
#армия
Читайте нас в
В Херсоне прогремел взрыв
«Страна.ua»: В Херсоне прогремел взрыв
14 ноября 2023, 00:57

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В городе Херсон, подконтрольном Киеву, прогремел взрыв. Об этом пишет «Страна.ua».
«Пишут о взрыве в городе», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области ранее была объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Читайте также:

В Харьковской области прогремели взрывы

При обстреле Донецка скончалась женщина, еще три человека пострадали

В Курской области украинский беспилотник ранил второго за сутки мужчину
#карты
#онлайн
#тревога
#воздушная тревога
#украина
#херсонская область
#взрыв
Читайте нас в
В Харьковской области прогремели взрывы
«Зеркало недели»: В Харьковской области прогремели взрывы
13 ноября 2023, 23:18

Фото: iStock/RamonCast

В Херсонской области Украины раздаются взрывы. Об этом пишет «Зеркало недели».
Ранее в пяти областях, включая Харьковскую, объявили воздушную тревогу.

«Харьков. Сообщают о взрывах на территории области», — говорится в публикации.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Читайте также:

При обстреле Донецка скончалась женщина, еще три человека пострадали

В Курской области украинский беспилотник ранил второго за сутки мужчину

Министр обороны Украины Умеров собирается уволить троих командующих ВСУ
#тревога
#воздушная тревога
#Харьков
#украина
#взрывы
Читайте нас в
При обстреле Донецка скончалась женщина, еще три человека пострадали
При обстреле Куйбышевского района Донецка скончалась женщина, еще три пострадали
13 ноября 2023, 21:31

Фото: istock / Yury Karamanenko

При обстреле Донецка со стороны Вооружённых сил Украины скончалась женщина, еще трое пострадали. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.

«По состоянию на 21:00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Умова 38: погибла женщина 1950 года рождения», — сообщается в публикации.
Также среди пострадавших оказались 3 местные жительницы 1951, 1953 и 1960  годов рождения. Их ранения оценивается разной степенью тяжести.  

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также: 
Нидерланды передадут Украине списанные Gepard

Во Франции назвали причину, по которой ВСУ не могут начать новое наступление

В ВСУ заговорили об отступлении до Львова

#жители
#операции
#сво
#всу
#донецк
#рф
#обстрел
#смерть
Читайте нас в
Достижения.рф